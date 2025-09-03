    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Schulden-Angst trifft Märkte

    549 Aufrufe 549 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tech-Selloff tobt, Anleihe-Crash treibt Renditen hoch – Gold auf Rekord!

    Steigende Renditen, ein Tech-Selloff und wachsende Schuldenangst: An der Wall Street brodelt es. Anleger flüchten in Gold.

    Für Sie zusammengefasst
    Schulden-Angst trifft Märkte - Tech-Selloff tobt, Anleihe-Crash treibt Renditen hoch – Gold auf Rekord!
    Foto: Richard Drew - AP

    Die US-Börsen haben am Dienstag unter steigenden Renditen am Anleihemarkt und deutlichen Verlusten bei Technologiewerten nachgegeben. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,55 Prozent auf 45.295 Punkte und entfernte sich damit von seinem jüngsten Rekordhoch. Der S&P 500 verlor 0,69 Prozent auf 6.416 Zähler, der Nasdaq 100 gab 0,79 Prozent auf 23.231 Punkte nach. Bereits am Freitag hatten die Indizes schwächer geschlossen, am Montag war die Wall Street wegen des Labor Day feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

    Auslöser der neuen Abwärtsbewegung waren die Sorgen über die steigende Staatsverschuldung in den USA und anderen großen Volkswirtschaften. Investoren trennten sich von Staatsanleihen, woraufhin die Renditen auf breiter Front anzogen. Die Verzinsung 30-jähriger US-Treasuries kletterte mit knapp fünf Prozent auf den höchsten Stand seit Juli. Auch in Europa stiegen die Renditen: Deutsche 30-jährige Anleihen erreichten den höchsten Wert seit 2011, britische Papiere den höchsten Stand seit 1998.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 06/2026 Future!
    Short
    67,50€
    Basispreis
    3,47
    Ask
    × 12,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    57,00€
    Basispreis
    5,88
    Ask
    × 11,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die höheren Zinsen setzten vor allem Technologieaktien unter Druck, deren Bewertungen Anleger zunehmend in Frage stellen. Nvidia, das größte börsennotierte Unternehmen der Welt und Schwergewicht im S&P 500, verlor weitere zwei Prozent, nachdem die Aktie bereits in der Vorwoche nach einer als enttäuschend gewerteten Umsatzprognose um 3,8 Prozent gefallen war. Der Philadelphia Semiconductor Index rutschte um 1,1 Prozent ab. "Die heutige Risikoscheu ist eine allgemeine Marktunsicherheit, die vom Anleihemarkt ausgeht", kommentierte Marija Veitmane, Leiterin der Aktienanalyse bei State Street Markets.

    Neben den Schulden- und Defizitsorgen belasten auch politische Risiken. Ein US-Berufungsgericht stellte Trumps Zollpläne teilweise in Frage und gefährdete damit mögliche Einnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe. "Wenn die USA tatsächlich keine Zolleinnahmen mehr erzielen können oder diese zurückzahlen müssen, belastet das den Staatshaushalt und die Höhe der Schulden, die das Land aufnehmen müsste", warnte Stephen Kates von Bankrate.

    Fluchtbewegungen in sichere Häfen machten sich ebenfalls bemerkbar: Der Goldpreis stieg am Dienstag auf ein neues Allzeithoch. Anleger warten nun gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der als entscheidend für das weitere Vorgehen der Federal Reserve gilt. Laut Swap-Märkten liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September bei fast 90 Prozent.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schulden-Angst trifft Märkte Tech-Selloff tobt, Anleihe-Crash treibt Renditen hoch – Gold auf Rekord! Steigende Renditen, ein Tech-Selloff und wachsende Schuldenangst: An der Wall Street brodelt es. Anleger flüchten in Gold.