    RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 220 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Entscheidung eines US-Gerichts gegen die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Google-Mutterkonzerns sei für diesen zwar überwiegend positiv, aber nicht uneingeschränkt, schrieb Brad Erickson in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Da Google den Webbrowser Chrome nicht verkaufen muss, ist für ihn das größere Risiko vom Tisch, auch wenn der Internetriese künftig einige Daten aus seiner Suchmaschine mit Konkurrenten teilen muss. Nun könnte es Diskussionen darüber geben, was dies für die Entwickler sogenannter großer Sprachmodelle für KI-Anwendungen bedeute. Doch auch weil Google bereits angekündigt hat, gegen das Urteil in Berufung zu gehen, sieht der Experte den größten Überhang für die Aktie und die Gewinnschätzungen nun beseitigt./gl/ag

