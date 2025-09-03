    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    ANALYSE-FLASH

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan setzt Adidas auf 'Positive Catalyst Watch'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Adidas auf 236 Euro.
    • Analystin Wendy Liu optimistisch für Quartalsbericht.
    • Aktien bleiben mit "Overweight" und Chancen attraktiv.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan setzt Adidas auf 'Positive Catalyst Watch'
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach einem Analystenwechsel zwar von 250 auf 236 Euro gesenkt. Die neu verantwortliche Expertin Wendy Liu ist jedoch optimistisch für den Quartalsbericht Ende Oktober und drückte den Papieren am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar daher den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Fundamental stuft sie die Aktien weiter mit "Overweight" ein. Die Resultate des dritten Quartals dürften die Bewertung wieder antreiben, nachdem die Erwartungen im Zuge der Kursschwäche 2025 ausreichend zurechtgerückt worden seien. Auf dem aktuellen Niveau sieht sie ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    155,00€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 12,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    179,64€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    adidas

    +1,85 %
    +0,50 %
    +0,18 %
    -22,10 %
    -26,16 %
    +18,13 %
    -36,57 %
    +157,23 %
    +1.690,44 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 168,3 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -0,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,28 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 265,00EUR was eine Bandbreite von +31,03 %/+57,83 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 176,30, was eine Steigerung von +7,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan setzt Adidas auf 'Positive Catalyst Watch' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach einem Analystenwechsel zwar von 250 auf 236 Euro gesenkt. Die neu verantwortliche Expertin Wendy Liu ist jedoch optimistisch für den Quartalsbericht Ende Oktober und drückte den Papieren am …