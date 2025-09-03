JPMorgan setzt Adidas auf 'Positive Catalyst Watch'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 168,3 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -0,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,28 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 265,00EUR was eine Bandbreite von +31,03 %/+57,83 % bedeutet.