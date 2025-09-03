Heidelberg Materials mit Trendbruch

Gegen Ende August wurde in einer ausführlichen Besprechung zu Heidelberg Materials auf die Ausbildung eines steigenden Keils hingewiesen, solche Konstrukte treten in der Charttechnik häufig als Vorankündigung eines Trendwechsels auf. In den letzten Tagen haben die Verluste in dem Wertpapier sichtlich zugenommen und den Kurs zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt um 198,09 Euro talwärts geschickt. Außerdem erfolgte nun die Auflösung des Keils und damit einer Trendwendeformation, sodass weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 191,05 und darunter die etwas größere Unterstützung von 174,90 Euro sehr wahrscheinlich geworden sind und für den Aufbau eines Short-Engagements beispielsweise über den weiter unten vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein WKN DU2KVK genutzt werden kann. Ein Tagesschlusskurs unterhalb des EMA 50 (blaue Linie) sollte zur Bestätigung noch abgewartet werden. Eine weitere Auffangmarke bildet der rot gekennzeichnete EMA 200 bei aktuell 167,71 Euro und könnte im Zuge des bevorstehenden Ausverkaufs auch noch angesteuert werden. Auf der Oberseite dürfte erst ein Sprung über das bisherige Rekordhoch von 212,20 Euro eine neue Käuferschicht mobilisieren und Gewinne auf 217,90 und darüber 224,70 Euro ermöglichen.

1. Short-Position unter 196,00 Euro eröffnen , Stopp über 204,00 Euro platzieren. Kursziel 174,90 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Heidelberg Materials AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0CTG Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,52 - 1,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 181,2917 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 181,2917 Euro akt. Kurs Basiswert: 196,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,42 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2KVK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,32 - 1,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 209,9527 Euro Basiswert: Heidelberg Materials AG KO-Schwelle: 209,9527 Euro akt. Kurs Basiswert: 196,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 174,90 Euro Hebel: 12,94 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

