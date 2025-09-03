Kaufmarke klar definiert

Der saisonal schwache Handelsmonat September macht den Aktienmärkten alle Ehre, Johnson & Johnson hat sich von seinem bisherigen Jahreshoch bei 181,16 US-Dollar kurzzeitig auf das erste Kursziel von 175,97 US-Dollar entfernt und ist an dieser Stelle zur Oberseite angesprungen. Damit wird nun eine zweite Welle ausgebildet. Unter der Annahme einer klassischen 123-Korrektur wären aber bald wieder Preise um 168,10 US-Dollar zu erwarten. Hierauf könnte durch ein entsprechendes Short-Engagement über den weiter unten vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein WKN DJ8F7U reagiert werden. Am Korrekturziel angelangt, dürfte sich aufgrund eines fehlenden Topping-Musters schon bald wieder das zuvor aktivierte mittelfristige Kaufsignal zurückmelden und die Aktie auf Sicht der nächsten Monate in den Bereich von 186,60 US-Dollar hieven.

1. Short-Position auf aktuellem Niveau von 177,80 US-Dollar eröffnen , Stopp über 180,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 168,10 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Johnson & Johnson Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1EVC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,71 - 1,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 157,9457 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 157,9457 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 177,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,88 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ8F7U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,50 - 1,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 195,1839 US-Dollar Basiswert: Johnson & Johnson Corp. KO-Schwelle: 195,1839 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 177,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 168,10 US-Dollar Hebel: 10,11 Kurschance: + 55 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.