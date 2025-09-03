Die größten Aufsteiger der Woche vom 27.08.-03.09.2025 in der wO Community
Foto: Newron Pharmaceuticals SpA
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
EQ Resources
Monatsperformance: +13,89 %
Platz 1
The Platform Group
Monatsperformance: +22,30 %
Platz 2
Silber
Monatsperformance: +9,62 %
Platz 3
CENTROTEC
Monatsperformance: -13,61 %
Platz 4
Newron Pharmaceuticals
Monatsperformance: +22,90 %
Platz 5
Atos
Monatsperformance: +40,35 %
Platz 6
TeamViewer
Monatsperformance: +10,31 %
Platz 7
PayPal
Monatsperformance: +1,47 %
Platz 8
Vonovia
Monatsperformance: -4,09 %
Platz 9
TUI
Monatsperformance: +7,43 %
Platz 10
AIXTRON
Monatsperformance: -16,84 %
Platz 11
Volatus Aerospace
Monatsperformance: -2,25 %
Platz 12
Metaplanet
Monatsperformance: -18,90 %
Platz 13
