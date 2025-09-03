Hyundai Mobis präsentiert Mobilitätstechnologien auf der IAA Mobility 2025

Hyundai Mobis nimmt zum dritten Mal in Folge an der „IAA Mobility" in München teil und unterstützt den Anstieg der europäischen Aufträge durch maßgeschneiderte Verkäufe von Elektrifizierungslösungen.

Das Unternehmen wird einen eigenen Stand betreiben, an dem unter dem Motto „Deeper Look to Progress" (Ein genauerer Blick auf den Fortschritt) über 20 innovative Produkte für globale Automobilhersteller präsentiert werden.

Seit der ersten Teilnahme an der IAA Mobility im Jahr 2021 sind die Verkäufe in Europa um über 30 % gestiegen. Am 9. wird eine Pressekonferenz stattfinden, um die Ausrichtung der zukünftigen Kerntechnologien bekannt zu geben.

SEOUL, Südkorea, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) nimmt zum dritten Mal in Folge an der IAA, Europas größter Mobilitätsmesse, teil, um seine Vision für die Mobilität der Zukunft und seine Technologiestrategie zu präsentieren. Auf der Grundlage seines Portfolios an Kerntechnologien der nächsten Generation, etwa Elektrifizierung und Elektronik, strebt das Unternehmen an, seine technologische Wettbewerbsfähigkeit in Europa unter Beweis zu stellen und diese in globale Kerntechnologieaufträge umzusetzen.

Unter dem Motto „Deeper Look to Progress" (Ein genauerer Blick auf den Fortschritt) präsentiert Hyundai Mobis erneut seine technologischen Innovationen, die den Fortschritt und Wandel der Mobilität der Zukunft auf dem europäischen Markt vorantreiben. Das Unternehmen hat seinen Ausstellungsbereich so gestaltet, dass sowohl öffentliche als auch private Stände gleichzeitig bedient werden können, wobei die Kernzielgruppen im Rahmen einer „Zwei-Wege-Strategie" voneinander getrennt werden.

Im öffentlichen Bereich wird das Unternehmen das Kia-Flaggschiff unter den Elektrofahrzeugen, den EV9, ausstellen, der mit der fortschrittlichen Automobilelektroniktechnologie von Hyundai Mobis, dem „Holographic Windshield Display (HWD)", ausgestattet ist. HWD ist die Flaggschiff-Displaytechnologie des Unternehmens, die mithilfe einer speziellen Folie die gesamte Windschutzscheibe in einen Bildschirm verwandelt und verschiedene UI-Elemente wie Fahrinformationen, Navigation und Wiedergabelisten klar anzeigt. Hyundai Mobis entwickelt diese Technologie derzeit gemeinsam mit ZEISS, einem weltweit tätigen Optikunternehmen mit Sitz in Deutschland, und strebt eine Serienproduktion bis 2029 an.