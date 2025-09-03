    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Teslas Wert wird zu 80 Prozent in Optimus stecken, nicht in Autos, sagt Musk

    Elon Musk stellt Autos in den Schatten: Bis zu 80 Prozent von Teslas Wert soll künftig aus humanoiden Robotern stammen. Anleger bleiben skeptisch.

    Foto: Matt Rourke - AP

    Elon Musk stellt Teslas Zukunft so klar wie nie zuvor auf humanoide Roboter. Der CEO erklärte am Montag, dass das Unternehmen künftig rund 80 Prozent seines Wertes aus Optimus beziehen werde – einem Projekt, das sich noch in der Entwicklung befindet und bislang keine Umsätze generiert.

    "Ich sage voraus, dass es das größte Produkt aller Zeiten sein wird", schrieb Musk auf X und fügte hinzu: "Wenn Tesla weiterhin gute Arbeit bei der Fahrzeugautonomie und der Autonomie humanoider Roboter leistet, wird [Tesla] das wertvollste Unternehmen der Welt sein."

    Die Prognose fiel zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen "Masterplans Teil IV", in dem Tesla erstmals Roboter in den Mittelpunkt seiner Vision stellt. Musk beschreibt darin Autonomie und Robotik als Rückgrat einer "blühenden und uneingeschränkten Gesellschaft". "Rund 80 Prozent des Wertes von Tesla wird Optimus ausmachen", betonte er erneut. Humanoide Roboter seien entscheidend, um die begrenzte Ressource Zeit zu maximieren und damit Wohlstand zu steigern.

    Während der erste Masterplan von 2006 – beginnend mit einem elektrischen Sportwagen, gefolgt von erschwinglicheren Modellen – weitgehend umgesetzt wurde, räumte Musk selbst ein, dass Teile der Folgepläne unerfüllt blieben. Den 2023 veröffentlichten dritten Plan kritisierte er später als "zu komplex, als dass ihn fast irgendjemand verstehen könnte". Der neue Entwurf ist kürzer und einfacher gehalten, bleibt jedoch vage in Bezug auf Zeitpläne und Geschäftsaussichten. Musk sprach zuletzt von einer "sehr groben Schätzung", wonach Optimus in der zweiten Hälfte 2026 an andere Unternehmen ausgeliefert werden könnte.

    Die Neuausrichtung kommt in einer Phase, in der Teslas Kerngeschäft schwächelt. Die weltweiten Fahrzeugauslieferungen sanken im ersten Halbjahr 2025 um 13 Prozent, womit das Unternehmen auf den zweiten Jahresrückgang in Folge zusteuert. Trotz Musks groß angelegter Vision reagierten Anleger skeptisch: Die Tesla-Aktie fiel am Dienstag in einem schwachem Gesamtmarkt um 1,3 Prozent.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 284,1EUR auf Tradegate (03. September 2025, 08:52 Uhr) gehandelt.



