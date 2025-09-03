ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Continental auf 'Underperform'
- Kursziel für Continental auf 66 Euro angehoben.
- Abstufung von "Market-Perform" auf "Underperform".
- Wertschöpfung der Spaltung bereits eingepreist.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 73,86 auf Tradegate (03. September 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -13,42 %/+35,28 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Die Autobranche steckt in der Krise. Der Zulieferer Continental konnte bei den Herstellern trotzdem höhere Preise durchsetzen. Der Gewinn stieg deutlich.
