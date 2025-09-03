Bernstein senkt Continental auf 'Underperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 73,86 auf Tradegate (03. September 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -3,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Continental Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -13,42 %/+35,28 % bedeutet.