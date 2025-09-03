    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wagrain-Kleinarl

    Der erste KI-Regenerationscoach entsteht im Rahmen des EU-Projekts "Re:GenTravel"

    Wagrain/Salzburg (ots) - Ein Projekt zwischen Tourismusinnovation und
    KI-Entwicklung - mit überraschendem Potenzial für die ganze Branche

    Die Tourismusregion Wagrain-Kleinarl geht gemeinsam mit der Paracelsus
    Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU) neue Wege: Im Rahmen des
    dreijährigen, grenzüberschreitenden EU-Projekts "Re:Gen Travel - Regeneration,
    Tourismus und Lebensqualität in der EUREGIO" entwickelt die Destination aktuell
    den ersten KI-basierten Regenerationscoach - ein digitales Tool, das Gästen
    künftig nicht nur Orientierung, sondern vor allem eine absolut individuelle
    Begleitung zur Regeneration geben soll. Die Ergebnisse des ersten Sprints vom
    Juli 2025 überraschten selbst die Initiatoren und Entwickler.

    "Wir erleben gerade, wie sich eine Idee in etwas Größeres verwandelt."

    So beschreibt Wolfgang Wild von Wagrain-Kleinarl Tourismus die Dynamik hinter
    dem Projekt. "Erholung ist mehr als das Urlaubsmotiv Nummer 1 - sie ist ein
    gesundheitlicher Schlüsselfaktor und eine menschliche Qualität, die in unserer
    beschleunigten Welt zunehmend unter Druck steht. Die Erschöpfung in unserer
    Gesellschaft nimmt stetig zu, gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach echter
    Erholung. Doch im Urlaub werden Gäste mit diesem Wunsch oft allein gelassen.
    Genau hier setzen wir an."

    Ein KI-Coach, der Urlaub begleitet - und wirkt

    Wagrain-Kleinarl verfolgt seit Jahren konsequent seinen Weg als Destination für
    - vorrangig mentale - Regeneration und stellt damit die Wirkung eines Urlaubs
    über das Erlebnisversprechen. Gemeinsam mit der PMU wurden bereits sieben
    Regenerationszonen mit über 75 Regenerationsplätzen identifiziert und auf ihre
    regenerativen Wirkungen wissenschaftlich analysiert. Mit dem
    "KI-Regenerationscoach" entsteht nun ein zukunftsweisendes Element von zentraler
    Bedeutung für all jene, die sich optimal regenerieren möchten: eine digitale,
    lernfähige Begleitung, die individuell auf Gäste eingeht - im Urlaub und darüber
    hinaus.

    Coaching statt Konsum: Ein Paradigmenwechsel

    "Es geht nicht um Produktvorschläge oder Programmpunkte", betont Wild. "Sondern
    um ein echtes Coaching. Der digitale Coach begleitet die Menschen durch
    Gespräche, Fragen und einfache Übungen dabei, wieder in Kontakt mit der Natur zu
    kommen. Unterstützt durch das Coaching kann die Natur unserer Region ihre volle
    Wirkung entfalten und die Menschen wieder mit ihrer eigenen menschlichen Natur,
    die aus dem Alltag zusehends gestrichen wird, in Verbindung bringen - also mit
    sich selbst und mit dem, was wirklich gut tut und wirklich zählt im Leben."

    Dafür holte sich Wagrain-Kleinarl mit Anna Schaffner , renommierte britische
