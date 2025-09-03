Der erste KI-Regenerationscoach entsteht im Rahmen des EU-Projekts "Re:GenTravel"

Wagrain/Salzburg (ots) - Ein Projekt zwischen Tourismusinnovation und

KI-Entwicklung - mit überraschendem Potenzial für die ganze Branche



Die Tourismusregion Wagrain-Kleinarl geht gemeinsam mit der Paracelsus

Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU) neue Wege: Im Rahmen des

dreijährigen, grenzüberschreitenden EU-Projekts "Re:Gen Travel - Regeneration,

Tourismus und Lebensqualität in der EUREGIO" entwickelt die Destination aktuell

den ersten KI-basierten Regenerationscoach - ein digitales Tool, das Gästen

künftig nicht nur Orientierung, sondern vor allem eine absolut individuelle

Begleitung zur Regeneration geben soll. Die Ergebnisse des ersten Sprints vom

Juli 2025 überraschten selbst die Initiatoren und Entwickler.



"Wir erleben gerade, wie sich eine Idee in etwas Größeres verwandelt."





So beschreibt Wolfgang Wild von Wagrain-Kleinarl Tourismus die Dynamik hinterdem Projekt. "Erholung ist mehr als das Urlaubsmotiv Nummer 1 - sie ist eingesundheitlicher Schlüsselfaktor und eine menschliche Qualität, die in unsererbeschleunigten Welt zunehmend unter Druck steht. Die Erschöpfung in unsererGesellschaft nimmt stetig zu, gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach echterErholung. Doch im Urlaub werden Gäste mit diesem Wunsch oft allein gelassen.Genau hier setzen wir an."Ein KI-Coach, der Urlaub begleitet - und wirktWagrain-Kleinarl verfolgt seit Jahren konsequent seinen Weg als Destination für- vorrangig mentale - Regeneration und stellt damit die Wirkung eines Urlaubsüber das Erlebnisversprechen. Gemeinsam mit der PMU wurden bereits siebenRegenerationszonen mit über 75 Regenerationsplätzen identifiziert und auf ihreregenerativen Wirkungen wissenschaftlich analysiert. Mit dem"KI-Regenerationscoach" entsteht nun ein zukunftsweisendes Element von zentralerBedeutung für all jene, die sich optimal regenerieren möchten: eine digitale,lernfähige Begleitung, die individuell auf Gäste eingeht - im Urlaub und darüberhinaus.Coaching statt Konsum: Ein Paradigmenwechsel"Es geht nicht um Produktvorschläge oder Programmpunkte", betont Wild. "Sondernum ein echtes Coaching. Der digitale Coach begleitet die Menschen durchGespräche, Fragen und einfache Übungen dabei, wieder in Kontakt mit der Natur zukommen. Unterstützt durch das Coaching kann die Natur unserer Region ihre volleWirkung entfalten und die Menschen wieder mit ihrer eigenen menschlichen Natur,die aus dem Alltag zusehends gestrichen wird, in Verbindung bringen - also mitsich selbst und mit dem, was wirklich gut tut und wirklich zählt im Leben."Dafür holte sich Wagrain-Kleinarl mit Anna Schaffner , renommierte britische