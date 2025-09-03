    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    JEFFERIES stuft Prosus auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 37 auf 65,50 Euro mehr als verdoppelt und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Letztlich dürften die Anleger erkennen, dass der Technologie-Investor mit seinem erfolgreichen Ansatz mehr wert sei als schlicht die Summe seiner Teile, schrieb Giles Thorne am Dienstagabend. Das Abchmelzen ("Great Unwind") des Konglomeratsabschlags habe bereits begonnen./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 51,93EUR auf Tradegate (03. September 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Giles Thorne
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 65,50
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


