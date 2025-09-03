Tocvan: Finanzstarker Start in die nächste Entwicklungsphase

Tocvan Ventures Corp. hat heute ein starkes Signal an den Markt gesendet: Millionen von Warrants wurden in den vergangenen Wochen ausgeübt – ein massiver Kapitalzufluss, der dem Unternehmen nicht nur die nötige finanzielle Schlagkraft verleiht, sondern zugleich das Vertrauen der Aktionäre unterstreicht. Dieses Geld fließt direkt in die beiden entscheidenden Werttreiber: Den Bau der Pilotminenanlage und ein umfangreiches Bohrprogramm beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko.

Kapitalstärke trifft Timing

Während viele Explorer am aKapitalmarkt um jeden Dollar kämpfen müssen, sitzt Tocvan jetzt auf frischen Mitteln, die sofort in Wertschöpfung umgesetzt werden. Genau in einem Umfeld, in dem Gold und Silber auf Rekordständen notieren – ein Timing, das kaum besser sein könnte.

Pilotmine als Gamechanger

Die geplante Pilotmine markiert den Übergang von der Exploration zur Produktion. Hier werden erstmals großtechnische Abbau- und Aufbereitungsprozesse getestet, um die Wirtschaftlichkeit schwarz auf weiß zu belegen. Wer die bisherigen Resultate kennt, weiß, dass Gran Pilar enormes Potenzial bietet: Bohrungen lieferten Spitzenwerte wie 3,1 m @ 19,4 g/t Gold oder 64,9 m @ 1,2 g/t Gold + 209 g/t Silber. Mit der Pilotanlage steht nun der Beweis der ökonomischen Machbarkeit bevor – ein Kurskatalysator.

Aggressives Bohrprogramm als Kurstreiber

Parallel dazu startet Tocvan ein umfangreiches Bohrprogramm, um die Ressource nicht nur zu vergrößern, sondern auch neue hochgradige Zonen aufzuspüren. Die Historie zeigt: Immer wieder gelingen Treffer, die Gran Pilar Stück für Stück zu einem der spannendsten Gold-Silber-Projekte Mexikos machen.

Heißer Newsflow im Anmarsch

Nächste Woche – am Mittwoch, den 10. September 2025 – lädt das Unternehmen zum Webinar „Tocvan’s Next Chapter: From Exploration to Development“. CEO Brodie Sutherland wird dort über den aktuellen Stand, die Roadmap bis zur Produktion und die nächsten Schritte informieren – eine ideale Bühne, um Investoren von der Transformation zu überzeugen. Mit weiteren Bohrresultaten und Fortschritten beim Pilotminenbau dürfte der Newsflow im Spätsommer und v.a. im Herbst richtig Fahrt aufnehmen. Webinar-Registrierung: LINK

Brodie Sutherland, CEO von Tocvan, kommentierte in der heutigen News: "Wir sind begeistert von der starken Unterstützung unserer Aktionäre durch diese Warrant-Ausübungen, die uns das notwendige Kapital zur Verfügung stellen, um unsere Pilot- und Bohrprogramme sofort in Angriff zu nehmen. Diese Dynamik versetzt uns in die perfekte Lage für eine transformative Phase, und wir freuen uns darauf, Ihnen in unserem bevorstehenden Webinar weitere Details mitzuteilen."

Aktie vor dem Ausbruch?

Mit rund 62 Mio. Aktien im Umlauf, einer soliden Kasse und einem klaren Fahrplan Richtung Produktion steht Tocvan besser da als je zuvor. Das Setup erinnert an die klassischen Erfolgsstorys im Junior-Mining-Sektor: Finanzierung gesichert, Projekt in einer heißen Phase, Newsflow im Anmarsch und Edelmetallpreise auf Rekordniveau.

Fazit

Tocvan hat alle Trümpfe in der Hand, um vom Explorer zum angehenden Produzenten aufzusteigen. Für Investoren eröffnet sich damit eine seltene Gelegenheit: Wer jetzt einsteigt, positioniert sich vor einer Phase, die alles verändern kann. Mit der gesicherten Finanzierung, der unmittelbar bevorstehenden Pilotmine und einem aggressiven Bohrprogramm stehen gleich mehrere Kurskatalysatoren vor der Tür. Hinzu kommen Rekordpreise bei Gold und Silber sowie ein starkes Aktionärsvertrauen, das Tocvan den Rücken stärkt. Alles spricht dafür, dass das Unternehmen jetzt an einem entscheidenden Wendepunkt seiner Entwicklung steht – mit dem Potenzial, sich in kurzer Zeit massiv neu zu bewerten.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 62.579.021

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,90 CAD (02.09.2025)

Marktkapitalisierung: $56 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,574 EUR (03.09.2025)

Marktkapitalisierung: €36 Mio. EUR

Kontakt:



www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Alle dargestellten Einschätzungen, Prognosen oder Meinungen spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ohne Vorankündigung ändern. Es besteht keine Garantie, dass sich die erwähnten Aktien, Märkte, Rohstoffe oder wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen wie beschrieben entwickeln werden. Investitionen in Rohstoffe und v.a. in Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden, und es kann zu erheblichen Abweichungen von den hier dargestellten Szenarien kommen. Leser sollten sich vor finanziellen Entscheidungen unabhängig informieren oder professionellen Rat einholen. Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile einer Pressemitteilung von Tocvan. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.