UBS stuft Ferrari auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 540 auf 570 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Susy Tibaldi bleibt in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung optimistisch für die langfristigen Aussichten des Sportwagenbauers. Angesichts der zuletzt gestiegenen Erwartungen sieht sie allerdings die Gefahr, dass der Kapitalmarkttag im Oktober, auf dem die Italiener neue mittelfristige Ziele ausgeben und mehr Einblick in die Entwicklungs-Pipeline geben sollten, enttäuschen könnte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 421,4EUR auf Tradegate (03. September 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Susy Tibaldi

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



