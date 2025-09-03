RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 11,90 auf 11,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die so wichtige Markterholung sei zwar ungewiss, schrieb Charles Weston in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Gleichzeitig erhalte der Wirkstoffforscher allerdings viel Bestätigung großer Pharmakonzerne und setze seinen Strategiewechsel rasch um. Weston sieht immenses, verborgenes Wertpotenzial. Der Deal mit Sandoz erscheint ihm bislang fair./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 17:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 5,878EUR auf Tradegate (03. September 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,20

Kursziel alt: 11,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



