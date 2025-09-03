Frankreichs Instabilität heute könnte Deutschlands Instabilität morgen sein
- Frankreichs Schuldenlast gefährdet Eurozone stabilität.
- Deutschland droht ähnliche Instabilität wie Frankreich.
- Reformen nötig, um Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Die Griechenland-Krise war der Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise. Damals bedrohte selbst das „kleine“ Hellas die Stabilität der gesamten Eurozone. Wie viel Gefahr muss da erst vom großen überschuldeten Frankreich ausgehen, das Euro-systemrelevant ist? Übrigens muss Deutschland aufpassen, nicht Frankreich 2.0 zu werden.
La malaise française
Das Schuldenproblem Frankreichs lässt sich mit ein paar Zahlen schnell vor Augen führen. Mit offiziell etwa 3,3 Bill. Euro trägt das Land die absolut höchste Schuldenlast in der EU, die dramatischen Schattenhaushalte für z.B. Pensionsverpflichtungen nicht mitgerechnet. Die Staatsverschuldung zur Wirtschaftsleistung liegt bei 114 Prozent. Das Haushaltsdefizit hat 2024 bei annähernd sechs Prozent gelegen. Und im Status quo ist Besserung nicht in Sicht. Der letzte ausgeglichene Staatshaushalt liegt über 50 Jahre zurück. Gemäß damaliger Stabilitätskriterien wäre ein Beitritt Frankreichs zur Eurozone heute nicht mehr möglich.
Leider ist dies nicht nur das Problem Frankreichs. In der Eurozone sitzen alle in einem Boot. Mitgehangen, mitgefangen. Sinkt das Vertrauen, dass das bedeutende Kernland Frankreich seinen Schuldendienst immer weniger stemmen kann, kommt es zu Ansteckungseffekten in Italien, Spanien und Co. Das ist die Erfahrung der Euro-Schuldenkrise.
Aussagen der französischen EZB-Präsidentin, das keine Interventionen des IWF erforderlich seien oder französische Banken, die massenhaft Staatsanleihen in ihren Büchern halten, in besserer Verfassung als zur Schuldenkrise seien, beruhigen Anleger wenig. Oft erzielen Beruhigungspillen das Gegenteil. Sie wecken schlafende Hunde. Tatsächlich stieg zuletzt die Rendite für zehnjährige französische Staatsanleihen über 3,5 Prozent. Sie ist höher als die Rendite von spanischen und liegt nur knapp unter der italienischen. Der Risikoaufschlag von französischen zu deutschen Staatspapieren stieg zuletzt auf fast 80 Basispunkte und ist damit höher als gegenüber Spanien oder Griechenland. Frankreich verliert den Anschluss zur Champions League.