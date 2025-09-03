Frankreichs Instabilität heute könnte Deutschlands Instabilität morgen sein

Die Griechenland-Krise war der Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise. Damals bedrohte selbst das „kleine“ Hellas die Stabilität der gesamten Eurozone. Wie viel Gefahr muss da erst vom großen überschuldeten Frankreich ausgehen, das Euro-systemrelevant ist? Übrigens muss Deutschland aufpassen, nicht Frankreich 2.0 zu werden.

La malaise française

Das Schuldenproblem Frankreichs lässt sich mit ein paar Zahlen schnell vor Augen führen. Mit offiziell etwa 3,3 Bill. Euro trägt das Land die absolut höchste Schuldenlast in der EU, die dramatischen Schattenhaushalte für z.B. Pensionsverpflichtungen nicht mitgerechnet. Die Staatsverschuldung zur Wirtschaftsleistung liegt bei 114 Prozent. Das Haushaltsdefizit hat 2024 bei annähernd sechs Prozent gelegen. Und im Status quo ist Besserung nicht in Sicht. Der letzte ausgeglichene Staatshaushalt liegt über 50 Jahre zurück. Gemäß damaliger Stabilitätskriterien wäre ein Beitritt Frankreichs zur Eurozone heute nicht mehr möglich.