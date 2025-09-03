Aufspaltung bei Kraft Heinz: Warren Buffett ist "enttäuscht", Aktie rauscht ab

Mit dem Schritt folgt Kraft Heinz einem Branchentrend. Auch Kellogg, Unilever oder Keurig Dr Pepper haben Teile ihrer Geschäfte abgespalten, weil kleinere, fokussierte Firmen an der Börse oft besser bewertet werden. So stiegen die Aktien von Kellanova und WK Kellogg nach der Trennung 2023 zweistellig, noch bevor milliardenschwere Übernahmeangebote kamen. Kraft Heinz selbst wird aktuell nur mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 bewertet, während vergleichbare Spezialisten wie Mondelez bei über 20 liegen.

Der US-Lebensmittelriese Kraft Heinz zieht die Reißleine: Der Konzern hat am Dienstag angekündigt, sich in zwei eigenständige Unternehmen aufzuspalten – eines mit Fokus auf Würzmittel wie Heinz-Ketchup, das andere auf Grundnahrungsmittel wie Oscar Mayer. Ziel ist es, die komplexe Struktur zu verschlanken und für Investoren attraktiver zu werden. "Die Komplexität unseres Geschäfts hat ihre Fähigkeit beeinträchtigt, die volle Stärke unserer Marken und Aktivitäten auszuschöpfen", erklärte CEO Carlos Abrams-Rivera.

Hinter den Kulissen hatten Investmentbanker den Schritt seit Jahren gefordert. Lange konnte sich Kraft Heinz dank des Einflusses von Großaktionär Berkshire Hathaway dagegen wehren. Doch nachdem die Buffett-Vertreter im Mai den Vorstand verließen, sank dieser Schutzschild. Berkshire hält zwar noch rund 27,5 Prozent, doch Warren Buffett selbst äußerte sich nun ungewöhnlich kritisch. Er sagte gegenüber CNBC, er sei "enttäuscht" über die Entscheidung, die einen Großteil der von ihm eingefädelten Fusion von 2015 rückgängig mache. Damals hatte Berkshire gemeinsam mit 3G Capital Kraft Foods und Heinz zusammengeführt. "Ich glaube nicht, dass eine Aufspaltung des Unternehmens dessen Probleme lösen wird", so Buffett. Nach seinen Aussagen sackte die Aktie am Dienstag um 7 Prozent ab.

Kraft Heinz kämpft seit Jahren mit sinkender Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln und einer verfehlten Strategie der Kostenkürzungen, die Investitionen in Marken geschwächt hat. Zwar wurden zuletzt Verkäufe unprofitabler Bereiche wie Planters und Teile des Käsegeschäfts umgesetzt, doch das reichte nicht aus. Seit 2015 haben die Aktien fast 70 Prozent ihres Werts verloren.

Ob die Aufspaltung den erhofften Befreiungsschlag bringt, bleibt unklar. Eine Studie von JPMorgan zeigt, dass Abspaltungen nach der Pandemie nicht mehr automatisch höhere Bewertungen erzielen. Dennoch steigt der Druck auf große Lebensmittelkonzerne, neue Wege zu gehen. "Jetzt, da wir eine Handvoll Beispiele haben, könnte dies bei Unternehmen mit unterschiedlichen Portfolios mehr Zugkraft entwickeln", sagte ein Investmentbanker.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



