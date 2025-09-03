Energiekontor: Finanzierungsdeal für Windparks im Landkreis Verden perfekt!
Energiekontor AG setzt mit zwei neuen Windparkprojekten im Landkreis Verden ein starkes Zeichen für die Zukunft der erneuerbaren Energien.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor AG hat den Financial Close für zwei Windparkprojekte (Haberloh und Heidkrug) im Landkreis Verden erreicht.
- Die Projekte haben eine Gesamtnennkapazität von rund 94 Megawatt und sollen 2027 in Betrieb genommen werden.
- Es werden insgesamt 13 Windenergieanlagen des Herstellers Vestas mit einer Nennleistung von jeweils 7,2 Megawatt errichtet.
- Der erwartete Jahresertrag beider Windparks beträgt rund 217 Gigawattstunden, was über 66.000 Haushalte mit Strom versorgen kann und mehr als 160.000 Tonnen CO2 pro Jahr einspart.
- Energiekontor hat im laufenden Geschäftsjahr bereits neun Projekte mit über 250 Megawatt zur Baureife geführt und plant, diese Zahl weiter zu erhöhen.
- Das Unternehmen betreibt insgesamt 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 444 Megawatt und hat eine Projektpipeline von 11,4 Gigawatt.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,63EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.549,05PKT (+0,06 %).
ISIN:DE0005313506WKN:531350
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
