InTiCa Systems: Tiefpunkt erreicht

In einem schwierigen Umfeld habe InTiCa im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang um 13 Prozent auf 34,4 Mio. Euro und einen EBIT-Verlust von -1,3 Mio. Euro hinnehmen müssen. Die Erlöseinbußen seien allerdings ausschließlich auf den kleineren Bereich Industry & Infrastructure (-70 Prozent auf 2,4 Mio. Euro) zurückzuführen, da dort die Kunden aus der Solarindustrie stark unter asiatischem Wettbewerb leiden. Im größeren Mobility-Segment sei hingegen ein leichtes Wachstum um 3 Prozent auf 32,0 Mio. Euro gelungen.

Nach Darstellung von SMC-Research ist der Halbjahresumsatz von InTiCa Systems wegen der ausgeprägten Schwäche des kleineren Geschäftsbereichs Industry & Infrastructure um 13 Prozent gesunken, zugleich konnte das Unternehmen den Free-Cashflow aber von -2,2 auf +1,5 Mio. Euro stark verbessern. SMC-Analyst Holger Steffen hält den Tiefpunkt für wahrscheinlich erreicht und stuft die Aktie weiter mit „Hold“ ein.

Auch ertragsseitig hätte es laut den Analysten besser ausgesehen, wenn nicht Sondereffekte in Form von hohen Beratungskosten im Rahmen der Restrukturierung sowie von nicht-zahlungswirksame Währungsverlusten für eine substanzielle Zusatzbelastung gesorgt hätten. Ablesbar seien die Fortschritte daher besser an dem Free-Cashflow, der sich im Vorjahresvergleich von -2,2 auf +1,5 Mio. Euro stark verbessert habe.

Auch die Auftragslage scheine sich aktuell etwas aufzuhellen, nachdem zum Halbjahresstichtag mit 76,7 Mio. Euro noch ein niedriger Auftragsbestand vorgelegen habe. Das Management gehe derzeit davon aus, im Gesamtjahr die Mitte der Umsatzzielspanne von 66 bis 72 Mio. Euro zu erreichen, während beim EBIT das untere Ende der Guidance von -0,5 bis 1,5 Mio. Euro als das wahrscheinlichste Szenario angesehen werde.

Die Analysten haben ihre Umsatzschätzungen unverändert gelassen (diese habe sich für 2025 bereits auf 69 Mio. Euro belaufen) und ihre Ergebnisschätzungen leicht reduziert (für 2025 von 0,0 auf -0,5 Mio. Euro EBIT). Gleichzeitig halten sie es für gut möglich, dass damit der Tiefpunkt markiert werde, auf den in den nächsten Jahren eine Erholung folge. Aussichtsreiche Initiativen für eine Diversifikation der Aktivitäten und die hohe Dynamik im Markt für Elektromobilität sprechen aus Sicht der Analysten dafür.

Aus diesem Szenario leiten die Analysten ein aktualisiertes Kursziel von 3,60 Euro (bislang: 3,80 Euro) ab, das trotz einer Reduktion wegen vorsichtigerer Margenschätzungen weit über dem aktuellen Kurs liege. Sie gehen aber nach wie vor davon aus, dass dieses Erholungspotenzial erst dann nachhaltig realisiert werde, wenn InTiCa auf den Wachstumspfad mit positiven Ergebnissen zurückgekehrt sei. Daher lautet ihr Urteil weiterhin „Hold“.

