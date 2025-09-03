Tilray Brands Aktie knickt ein - 03.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Sie fällt um -2,76 % auf 1,0405€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tilray Brands in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +192,17 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +110,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tilray Brands auf -19,52 %.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,27 % 1 Monat +110,35 % 3 Monate +192,17 % 1 Jahr -32,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Tilray Brands Aktie, wobei einige Mitglieder ihre Verkaufsentscheidungen und Gewinnmitnahmen thematisieren. Es wird auf einen intakten Aufwärtstrend hingewiesen, während Bedenken über die Unsicherheit der zukünftigen Kursentwicklung geäußert werden. Die Meinungen über mögliche Kursziele variieren stark, und die positive Entwicklung der Gesetzeslage im Cannabisbereich wird als potenzieller Einflussfaktor auf die Aktie diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. wert.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.