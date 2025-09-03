Deutsche Lufthansa Aktie heute im Minus - 03.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Lufthansa Aktie. Sie fällt um -2,39 % auf 7,5240€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Lufthansa-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,73 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um -5,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Lufthansa +24,60 % gewonnen.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,22 % 1 Monat +3,97 % 3 Monate +8,73 % 1 Jahr +31,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negativen Auswirkungen von Streiks auf die Lufthansa-Aktie, die zu einem Rückgang des Kurses geführt haben. Nutzer äußern Bedenken, dass die hohen Streikkosten von 700 Millionen Euro die Ergebnisse 2024 belasten werden. Zudem wird die mögliche Aufnahme in den DAX thematisiert, was für die Bewertung der Aktie von Bedeutung sein könnte. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch, da die Airline als unzuverlässig wahrgenommen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,26 Mrd. wert.

EQS-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft kündigt die Ausgabe von EUR 600 Millionen Wandelanleihen mit Endfälligkeit in 2032 an und lädt die Gläubiger …

EQS-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Key word(s): Financing/Issue of Debt Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft launches the offering of EUR 600 million convertible bonds due 2032 and invites holders of outstanding convertible …

Die schärferen Handgepäckkontrollen bei der Fluggesellschaft Ryanair werden nach Auffassung eines deutschen Gewerkschafters zusätzliche Probleme während des Fluges schaffen. "Sie verderben die Stimmung schon vor dem Start, wenn man ohnehin …

Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.