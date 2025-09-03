Alphabet - Aktie zieht deutlich an - 03.09.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Alphabet über einen Zuwachs von +31,49 % freuen.

Die Alphabet Aktie notiert aktuell bei 192,52€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +10,96 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Alphabet ist ein globaler Technologieführer mit einer starken Marktstellung in der digitalen Werbung und Suchtechnologie.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alphabet +6,35 % gewonnen.

Alphabet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,89 % 1 Monat +18,71 % 3 Monate +31,49 % 1 Jahr +31,76 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Bil. wert.

Die Alphabet-Aktie zeigt sich in starker Verfassung und trotzt der allgemeinen Marktschwäche. Könnte der Kurssprung neuen Schwung in den Aufwärtstrend bringen?

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.