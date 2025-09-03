Verschärfte US-Exportregeln: Hält die TSMC-Aktie dem Druck stand?

Die US-Regierung hat dem taiwanischen Chiphersteller TSMC den Status der beschleunigten Ausfuhrgenehmigung für US-amerikanische Chipfertigungsanlagen nach China entzogen. Das Unternehmen teilte mit, dass der sogenannte "validated end user"-Status zum 31. Dezember ausläuft. Ab diesem Zeitpunkt benötigt TSMC für alle Lieferungen in sein Werk im chinesischen Nanjing eine Exportlizenz. Bereits in der vergangenen Woche hatten die USA die gleichen Vergünstigungen für die südkoreanischen Konzerne SK Hynix und Samsung gestrichen.

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Exportkontrollen erneut zu verschärfen. Seine Regierung wirft den Vorgängern unter Joe Biden zu lasche Regeln vor. Ziel sei es, China keinen übermäßigen Profit von fortschrittlicher amerikanischer Technologie zu ermöglichen. Die Ausnahmeregelungen galten bisher für die größten Auftragsfertiger der Branche, darunter TSMC, Samsung Electronics und SK Hynix.

Bedeutung für TSMC

Das Werk in Nanjing produziert 16-Nanometer-Chips und andere ausgereifte Chips her. Hochentwickelte Halbleiter entstehen dort nicht. Im Jahresbericht 2023 hatte TSMC erklärt, dass das Werk rund 2,4 Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftete. Das Unternehmen erklärte, dass man sich weiterhin "für die Aufrechterhaltung des ununterbrochenen Betriebs von TSMC Nanjing einsetzen werde". Man stehe in engem Austausch mit den US-Behörden.

Auch Taiwans Wirtschaftsministerium betonte, es halte den Kontakt mit Washington und TSMC aufrecht, um die Lage zu beobachten und "notwendige Unterstützung" zu leisten.

Auswirkungen auf Märkte und Zulieferer

Während Aktien von Samsung und SK Hynix nach der Entscheidung am Freitag spürbar nachgaben, reagierte TSMC an der Börse gelassener. Die Aktie handelte am Mittwoch nahezu unverändert. Analysten erwarten dennoch, dass der Schritt die Umsätze amerikanischer Ausrüster wie KLA, Lam Research und Applied Materials belasten dürfte.

Das US-Handelsministerium erklärte, Lizenzen sollten künftig nur noch für den Betrieb bestehender Fabriken in China vergeben werden. Eine Erweiterung der Kapazitäten oder technologische Aufrüstungen seien jedoch ausgeschlossen.

Branchenexperte Leslie Wu sieht chinesische Maschinenbauer wie Naura oder AMEC nicht als unmittelbare Gewinner. Die großen Ausbauschritte der Fabriken seien bereits abgeschlossen. Stattdessen "könnte die Aufhebung chinesischen Zulieferern zugutekommen, wenn importierte Maschinen gewartet oder Verbrauchsmaterialien ausgetauscht werden müssen", sagte er.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion