Cango Inc. gibt Update der Bitcoin-Produktion und des Mining-Betriebs für August 2025 bekannt

HONG KONG, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute sein Update zur Bitcoin-Produktion und zum Mining-Betrieb für August 2025 veröffentlicht.

Metrik August 2025 1 Juli 2025 1 Anzahl der produzierten Bitcoin 663,7 650,5 Durchschnittliche Anzahl der pro Tag produzierten Bitcoin 21,41 20,99 Gesamtzahl der gehaltenen Bitcoin 2 5.193,4 4.529,7 Eingesetzte Hash-Rate 50 EH/s 50 EH/s Durchschnittliche Betriebs-Hash-Rate 3 43,74 EH/s 40,91 EH/s



1. Ungeprüft, geschätzt. 2. Stand zum Monatsende. 3. Durchschnitt des Monats. Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.



Paul Yu, CEO und Director von Cango, kommentierte: „Mit unserer neuen Kapazität von 50 EH/s, die seit Juli vollumfänglich in Betrieb ist, ist unsere durchschnittliche Hash-Rate im Vergleich zum Vormonat um 6,9 % gestiegen. Wir freuen uns auch, mitteilen zu können, dass wir in diesem Monat 663,7 Bitcoins geschürft haben, wodurch unser Bitcoin-Bestand die 5.000er-Marke überschritten hat. Dieser Erfolg bestätigt unsere Strategie und stärkt unser Fundament für nachhaltiges Wachstum. In der Zwischenzeit haben wir unser Mining-Kerngeschäft durch gezielte Initiativen zur Steigerung der Flotteneffizienz weiter ausgebaut. Dazu gehören die sorgfältige Wartung unserer bestehenden Flotte, um einen gleichbleibenden Betrieb zu gewährleisten, die selektive Aufrüstung älterer Miner auf Modelle der nächsten Generation und unsere jüngste Übernahme einer 50-MW-Bitcoin-Mining-Anlage im US-Bundesstaat Georgia. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir erhebliches Potenzial, unsere operative Effizienz weiter zu optimieren und neue Chancen im Energie- und HPC-Sektor zu nutzen."

Informationen zu Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bitcoin-Mining-Geschäft tätig und verfügt über strategische Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika und Ostafrika. Das Unternehmen ist im November 2024 in den Bereich der Krypto-Assets eingestiegen, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und sein Engagement für die Diversifizierung seines Geschäftsportfolios. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com weiterhin ein internationales Online-Geschäft für den Gebrauchtwagenexport, das globalen Kunden den Zugang zu hochwertigen Fahrzeugen aus China erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cangoonline.com.

Investor Relations-Kontakt

Juliet YE, Head of Communications

Cango Inc.

E-Mail: ir@cangoonline.com

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

E-Mail: cango@christensencomms.com

