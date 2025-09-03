Gold nun auf 4.000 USD, Silber auf 50 USD. Kurswahnsinn bei Produzentenaktien

Silber hatte zuletzt große Mühe, in den Preisbereich über 40 US-Dollar vorzustoßen. Mit Gold als Lokomotive gelang jedoch das Unterfangen. Der Ausbruch über die 40 US-Dollar ist angelaufen. Damit rücken nun die 43 US-Dollar und die 50 US-Dollar in den Fokus. Ob der bekannten Dynamik bei Silber könnten die Ziele schneller erreicht werden als man gemeinhin erwarten würde.

Das aktuell zu beobachtende Aufwärtsmomentum bei Gold und Silber ist enorm. Vor allem Gold wirkt derzeit, wie befreit und entfesselt. Der Ausbruch des Goldpreises über die 3.430 US-Dollar kam einem Dammbruch gleich. Mehrere Male scheiterte Gold an diesem Widerstand. Dass nach dem erfolgreichen Ausbruch das bisherige Rekordhoch einkassiert wurde, war dann mehr oder weniger nur reine Formsache. Die 4.000 US-Dollar zeichnen sich immer deutlicher als übergeordnetes Preisziel für Gold ab.

Doch man sollte den Fokus nicht nur auf Gold und Silber richten. Auch abseits der beiden Edelmetalle rumort es. Mit Platin könnte der nächste Rallyekandidat bereits in den Startlöchern stehen. Kurzum. Es lassen sich gerade im Edelmetallbereich interessante Alternativen zu den wankenden Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 & Nasdaq 100, finden.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Kurswahnsinn bei Produzentenaktien

Die Entwicklungen bei Gold und Silber befeuerten die Kurse der Produzentenaktien. Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines und Kinross stehen nur stellvertretend für das aktuell zu beobachtende Momentum im Goldsektor. Die Liste ließe sich natürlich noch verlängern und um silberlastigere Produzenten ergänzen. Hecla Mining wurde von vielen in den letzten Jahren gemieden und nun explodiert die Aktie regelrecht. Die Kursrallye bei Pan American Silver steht der von Hecla Mining in nichts nach.

Zu den spannendsten Produzentenaktien gehört ebenso die Aktie des kanadischen Goldproduzenten New Gold. In zurückliegenden Kommentaren wurde an dieser Stelle die starke fundamentale Basis des Unternehmens thematisiert. Der fulminante Anstieg des Goldpreises fällt somit auf besonders fruchtbaren Boden. Da die Minen reich an Beiprodukten, wie Silber und vor allem Kupfer sind, profitiert New Gold – wie andere Produzenten auch – von der Breite der Edelmetallrallye.

Hinzu kommt das charttechnisch bedingte Momentum. Jeder überwundene Widerstand löst ein frisches Kaufsignal aus. Das zieht neue Käufer in die Aktie. Das Momentum verstärkt sich. Der nächste Widerstand wird überwunden. Die Spirale dreht sich. Die Hausse nährt die Hausse; so einfach ist das mitunter.

Im Vergleich zur letzten Kommentierung zu New Gold an dieser Stelle ist die Aktie aus charttechnischer Sicht weiter vorangekommen. Die ohnehin bereits zuvor als imposant zu bezeichnende Rallye hat den markanten Widerstandsbereich von 6 US-Dollar überwunden. Der obere Langfristchart auf Monatsbasis zeigt, wohin die Reise nun gehen könnte – 6,8 US-Dollar, 8 US-Dollar und nicht zuletzt wartet bereits der zweistellige Kursbereich auf die Aktie. Doch Obacht. Ob der stark überkauften Situation ist jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Diese bleiben im besten Fall eng begrenzt. Bereits ein Rücksetzer unter 5,2 US-Dollar wäre ein ernstzunehmendes Warnsignal.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.



