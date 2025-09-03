Inspiration beauftragt Caracle Creek mit der Durchführung eines ersten Bohrprogramms bei Rottenstone vor dem Hintergrund des Goldpreises auf einem Allzeithoch und des Silberpreises auf einem mehrjährigen Höchststand

Vancouver, British Columbia – 3. September 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (ISP:CSE) (A40GPX:WKN) (ISPNF:OTC), ein kanadisches Gold- und Kupferexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die Firma Caracle Creek International Consulting Inc., ein führendes geologisches Beratungsunternehmen, mit der Planung und Umsetzung des ersten Bohrprogramms des Unternehmens auf dem Projekt Rottenstone West im Norden Saskatchewans beauftragt hat. Die Entscheidung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Goldpreis auf einem Allzeithoch liegt und Silber nahe seinem Mehrjahreshoch gehandelt wird, was günstige Voraussetzungen für eine auf Entdeckungen ausgerichtete Exploration schafft.

Diese Mitteilung schließt an die kürzlich angekündigte Vereinbarung des Unternehmens über den Erwerb sämtlicher Anteile und Rechte am Projekt Rottenstone West an, einer Liegenschaft von Bezirksgröße, die sich über zusammenhängende Mineralclaims mit rund 31.011 Hektar (76.640 Acres) Grundfläche erstreckt. Das Projekt befindet sich in strategischer Lage unmittelbar im Südwesten der jüngsten Entdeckungen von Ramp Metals Inc. innerhalb desselben geologischen Korridors.

Abbildung 1: Lageplan der Konzessionsgebiete Rottenstone West & Rottenstone North

„Mit mehr als 85.000 Acres unter Kontrolle von Inspiration haben wir uns eine führende Position in einem Gebiet gesichert, das sich rasant zu einem der spannendsten VMS- und Goldexplorationsreviere Kanadas entwickelt“, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration Energy Corp. „Unsere Aktionäre befinden sich angesichts der explosionsartigen Zunahme der Gold- und Silberpreise in der einzigartigen Lage, von einer ungewöhnlich straffen Kapitalstruktur, einem soliden Grundbesitz und kurzfristigen Bohrungen auf vorrangigen Zielen profitieren zu können.“

Der Grundbesitz von Inspiration erstreckt sich nun über die Konzessionsgebiete Rottenstone North und Rottenstone West. Auf dem Projekt Rottenstone North wurde bereits eine fortschrittliche AMRT- (Atomic Mineral Resonance Tomography)-Satellitenuntersuchung durchgeführt, die mehrere unerprobte Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Grenze – parallel und im Streichen der VMS-Entdeckung Rush von Ramp – erkennen ließ.