Telestream stellt wichtige Verbesserungen der Messwerte für ST 2110-, HDR- und SRT-Implementierungen vor

Die neuen Funktionen von PRISM, SPG9000, INSPECT und ARGUS bieten präzise Überwachung für Broadcast-, IP- und OTT-Dienste: Erleben Sie diese live auf der IBC2025

Nevada City, CA / ACCESS Newswire / 3. September 2025 / Telestream, ein weltweit führender Anbieter von Medien-Workflow-Technologien, wird die leistungsstarken neuen Funktionen seines Messportfolios auf der IBC2025, an Stand 7.B21, vorstellen. Diese Verbesserungen umfassen die PRISM-Wellenformmonitore, SPG9000-Signalgeneratoren, INSPECT IP Monitoring, ARGUS und die IQ-Sondenfamilie von Telestream und unterstützen Bereitstellungen der nächsten Generation von der Live- und Remote-Produktion über die Postproduktion bis hin zur plattformübergreifenden Bereitstellung.

Die Messlösungen von Telestream sorgen für Zuverlässigkeit, Präzision und verwertbare Einblicke in die gesamte Medienerstellung, das Lieferketten-Management und die Verteilung. Die neuesten Innovationen, darunter ST 2110, HDR, SRT-basierte Beiträge und Multi-Network-Beobachtbarkeit, verdeutlichen das fortlaufende Engagement von Telestream hinsichtlich der Unterstützung von Medienunternehmen bei der präzisen Verwaltung komplexer Arbeitsabläufe.

„Da der Medienbetrieb dynamischer und dezentralisierter wird, ist die präzise Überwachung wichtiger denn je“, so Matthew Driscoll, VP Product Management bei Telestream. „Auf der IBC2025 stellen wir die neuesten Verbesserungen unseres Messportfolios vor, die darauf ausgelegt sind, Vertrauen, Compliance und umsetzbare Erkenntnisse über die gesamte Lieferkette der Medien zu bieten. Von SDI- zu IP-Übergängen, Remote- und Live-Produktion bis hin zu OTT-Streaming verbessern unsere Lösungen die Signalintegrität, vereinfachen IP-Workflows und erweitern HDR-Funktionen. Mit diesen Innovationen liefert Telestream weiterhin präzise Überwachungs- und Messfunktionen für jeden Workflow.“

Telestream bietet die Tools, die erforderlich sind, um Qualität und Leistung in einem sich schnell entwickelnden Medienumfeld aufrechtzuerhalten, egal ob es Teams mit verteilten Produktionsteams ermöglicht wird, Beitrag-Feeds zu visualisieren, ob Coloristen bei der Perfektion von HDR-Inhalten oder Broadcast-Ingenieure bei der ST 2110-Diagnose in Echtzeit unterstützt werden.