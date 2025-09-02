Dunkle Wolken am Horizont!

Die steigende Nachfrage nach Wohnungen in den deutschen Ballungszentren führte in den vergangenen Wochen zu seitwärts verlaufenden Kursen beim größten deutschen Wohnungseigentümer Vonovia. Allerdings trüben sich die Aussichten am Zinsmarkt zunehmend ein. Höhere Renditen erschweren eine günstige Refinanzierung für Vonovia. Zudem wirken sich steigende Anleiherenditen negativ auf die Marktpreise der zugrunde liegenden Immobilien aus, da sie die Kreditkosten für Immobilienkäufer erhöhen. Dies führt wiederum zu einer Abschwächung der Marktpreise, die in Vonovias Bilanz durch Wertberichtigungen des Immobilienbestands berücksichtigt werden müssen. Ein weiterer Faktor, der den Kurs von Vonovia belasten könnte, sind die Bestrebungen zur Enteignung der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen in Berlin.

Aufgrund des Leverage-Effekts bei der Immobiliennachfrage reagieren auch die Aktien von Vonovia empfindlich auf Zinsänderungen. Die vor drei Jahren einsetzenden Zinserhöhungen haben die Kursentwicklung deutlich belastet. Innerhalb von 15 Monaten verlor die Aktie nahezu den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang. Am 28. März 2023 erreichte der Aktienkurs mit 15,27 Euro ein Allzeittief. Die durch die jüngste Umkehr der Leitzinsen ausgelöste Kurserholung wurde ab Anfang Juni 2023 vom Markt erwartet. Diese Aufwärtsbewegung hielt bis Ende Oktober 2024 an, bevor sie wieder gebrochen wurde. Die anschließende Abwärtssequenz scheint seit Ende April 2025 überwunden zu sein. Aktuell wurde die Bodenbildung, die durch die Unterstützung bei 26,67 Euro und den Widerstand bei 30,48 Euro begrenzt wird, jedoch nach unten durchbrochen. Sollte es zu einem erneuten Rückgang der Immobilienpreise kommen, könnte sich auch der Aktienkurs schwächer entwickeln. Ein nachhaltiges Unterschreiten der Marke von 26,00 Euro würde einen Kursrückgang bis zur nächsten Unterstützung bei 24,03 Euro ermöglichen. In diesem Fall würde der Kurs wieder unter die obere Begrenzung des Abwärtstrends fallen. Wird diese Marke gehalten, ist die Ausbildung einer Seitwärtsbewegung denkbar.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Für Vonovia stellen steigende Renditen eine ungünstige Entwicklung dar. In diesem Marktumfeld ist mit einer Abwertung des Immobilienbestands zu rechnen. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JA5NTM) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Vonovia SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,93 profitieren. Das Ziel sei bei 24,03 Euro angenommen (0,89 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 27,78 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,52 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JA5NTM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,67 – 2,68 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 32,85 Euro Basiswert: Vonovia SE KO-Schwelle: 32,85 Euro akt. Kurs Basiswert: 25,91 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,89 Euro Hebel: 3,93 Kurschance: + 31 Prozent Quelle J.P. Morgan

