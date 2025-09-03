STRABAG SE jetzt im ATX: Ein großer Schritt für Österreichs Baugigant!
STRABAG SE wird ab dem 22. September 2025 im ATX vertreten sein. Die Aktie erlebte einen Kursanstieg von 104 %, gestützt durch ein starkes Jahresergebnis und die neue „4WINS“-Strategie.
- STRABAG SE wird ab dem 22. September 2025 im österreichischen Leitindex ATX vertreten sein.
- Die Liquidität der STRABAG-Aktie hat sich im Jahresvergleich vervielfacht.
- Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Aktienkurs um 104 %, die Marktkapitalisierung beträgt 9,5 Milliarden Euro.
- Die positive Entwicklung der Aktie wurde durch ein über den Erwartungen liegendes Jahresergebnis 2024 und verbesserte Rahmenbedingungen in der Bauwirtschaft unterstützt.
- STRABAG präsentiert mit „4WINS“ eine neue Investmentstory, die vier Wachstumsmärkte umfasst: Mobilitätsinfrastruktur, Energie- und Wasserinfrastruktur, High-Tech-Bauten sowie Dekarbonisierung.
- Das Unternehmen verfolgt eine verlässliche Dividendenpolitik und schüttet regelmäßig 30 bis 50 % des Konzernergebnisses an die Aktionäre aus.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 26.01.2026.
Der Kurs von STRABAG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 77,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,06 % im Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,00EUR das entspricht einem Minus von -0,32 % seit der Veröffentlichung.
