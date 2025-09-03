Vergiss Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern plant einen Milliarden-Börsengang!

Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG), im Besitz des 33-jährigen Unternehmers Michal Strnad, erwägt einen Börsengang. Das Unternehmen bestätigte am Dienstag, dass es sich in einer frühen Phase der Prüfung möglicher strategischer Optionen befindet – darunter auch ein IPO. Ein solcher Schritt könnte CSG auf eine Bewertung zwischen 23 und 40 Milliarden Euro heben, abhängig von Marktumfeld und Finanzkennzahlen.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 verzeichnet CSG eine sprunghaft steigende Nachfrage nach Munition und schwerem Gerät. Mit einem Auftragsbestand von 14 Milliarden Euro sowie einem weiteren Pipeline-Volumen in gleicher Höhe verfügt das Unternehmen über eine robuste Grundlage für weiteres Wachstum.

CSG hat im ersten Halbjahr 2025 Umsätze von 2,8 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 0,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Nettoverschuldung liegt bei knapp 3 Milliarden Euro.

Analyst Jan Ryska von J&T Banka verweist auf die kluge Expansionsstrategie: "CSG hat frühzeitig die Produktionskapazitäten ausgebaut und im Ausland zugekauft. Das zahlt sich nun in Form von organischem und anorganischem Wachstum sowie starken Margen aus."

Global Player durch US-Zukauf

Besonders ins Gewicht fiel die Übernahme der US-amerikanischen Kinetic Group für 2,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Seither zählt CSG zu den größten Herstellern von Kleinkalibermunition weltweit und produziert unter bekannten Marken wie Federal oder Remington.

Zusätzlich hat das Unternehmen ein Nitrocellulose-Werk in Deutschland von International Flavors & Fragrances (IFF) übernommen und ein Joint Venture mit der staatlichen HDS in Griechenland gegründet, um die Munitionsproduktion auszubauen.

Konkurrenz für Rheinmetall, KNDS und General Dynamics

Mit seiner breiten Aufstellung greift CSG in Märkten an, die bislang von europäischen Schwergewichten wie Rheinmetall oder KNDS sowie dem US-Konzern General Dynamics dominiert werden. Hauptsegmente sind Artilleriemunition, gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriesysteme und Militärtrucks.

Der Konzern beschäftigt derzeit rund 14.000 Mitarbeiter und kontrolliert mehr als 100 Tochtergesellschaften weltweit.

IPO wohl nicht mehr 2025

Zwar laufen erste Gespräche über einen Börsengang, doch ein Listing wird Insidern zufolge in diesem Jahr noch nicht erwartet. JP Morgan soll zu den Banken zählen, die CSG in der Vorbereitung beraten. Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, betonte das Unternehmen in seinem Halbjahresbericht. Analysten erwarten, dass Investoren großes Interesse zeigen dürften, sollte CSG den IPO tatsächlich umsetzen.

Um seine Kapitalstruktur zu stärken, hat CSG im Juni bereits Anleihen im Gesamtwert von 2 Milliarden Euro und US-Dollar emittiert und so seine Finanzierungskosten gesenkt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





