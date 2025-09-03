GOLDMAN SACHS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi thematisiert am Mittwoch das Risiko einer Energiekrise in Europa und ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der Stromversorgung. Die Krise zu vermeiden, könnte in den kommenden zehn Jahren nach "chronischer Unterinvestition" nun etwa 3 Billionen Euro kosten, so der Experte. Investitionen seien dringend notwendig, denn der Strombedarf steige nach 15 Jahren Rückgang wieder. Es drohe eine Unterversorgung. RWE sieht Gandolfi als Hauptprofiteur der Entwicklung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:00 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33,85EUR auf Tradegate (03. September 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44,50

Kursziel alt: 44,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

