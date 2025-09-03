    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    GOLDMAN SACHS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi thematisiert am Mittwoch das Risiko einer Energiekrise in Europa und ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der Stromversorgung. Die Krise zu vermeiden, könnte in den kommenden zehn Jahren nach "chronischer Unterinvestition" nun etwa 3 Billionen Euro kosten, so der Experte. Investitionen seien dringend notwendig, denn der Strombedarf steige nach 15 Jahren Rückgang wieder. Es drohe eine Unterversorgung. RWE sieht Gandolfi als Hauptprofiteur der Entwicklung./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:00 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33,85EUR auf Tradegate (03. September 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Alberto Gandolfi
    Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44,50
    Kursziel alt: 44,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
