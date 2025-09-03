    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    China

    RatingDog-Einkaufsmanagerindex für Service-Sektor steigt unerwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas Dienstleistungssektor wächst stark im August.
    • Einkaufsmanagerindex steigt überraschend auf 53,0 Punkte.
    • Sommerreisezeit kurbelt Nachfrage in schwachem Markt an.

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Dienstleistungssektor ist im August so stark gewachsen wie seit über einem Jahr nicht mehr. Der RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) für die Service-Branche stieg im August überraschend um 0,4 Punkte auf 53,0 Punkte, wie die Ratingagentur RatingDog und ihr Partner S&P Global am Mittwoch bekanntgaben. Dies ist der höchste Wert seit Mai 2024. Analysten hatten hingegen mit einer minimalen Eintrübung gerechnet.

    Der Index liegt damit noch komfortabler über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, die auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet. Die Sommerreisezeit habe die Nachfrage in einer ansonsten relativ schwachen Phase des Binnenkonsums ankurbelt, hieß es zur Begründung./la/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
