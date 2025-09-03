    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax startet Erholungsversuch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich nach Talfahrt, +0,4% auf 23.590
    • Unterstützung von Wall Street, Minus verringert sich
    • Risiken belasten Stimmung, 24.000 Punkte kritisch für Dax
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax startet Erholungsversuch
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Talfahrt des Dax am Vortag folgt zur Wochenmitte ein Stabilisierungsversuch. Unterstützung kommt von der Wall Street. Zwar gaben die US-Börsen nach, hatten ihr Minus aber im Handelsverlauf deutlich verringert und letztlich an ihren Tageshochs geschlossen.

    In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 23.590 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 29.757 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,6 Prozent auf 5.324 Zähler nach oben.

    Der europäische Handel war tags zuvor dem Ruf des Septembers gerecht geworden, ein schwieriger Börsenmonat zu sein. Ein Potpourri aus Risiken, das von der Zoll- und Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten, dem unvermindert andauernden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen und finanziellen Lage in Frankreich reicht, verleidet den Anlegern derzeit die Börsenstimmung. Bislang wurden diese Risiken weitgehend ausgeblendet.

    Das technische Bild habe sich mit dem beschleunigten Entfernen von der 24.000er-Marke für den Dax erst einmal eingetrübt, kommentierte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Sollte es dem Index nicht gelingen, zeitnah wieder den Anschluss herzustellen und die 23.500er-Marke als Unterstützung nicht halten, drohen weitere 1.000 Punkte Minus in relativ kurzer Zeit." Zugleich verwies er aber auch auf die Widerstandskraft des Dax, der bereits mehrfach schon die 24.000 Punkte schneller wieder zurückerobert habe als gedacht./ck/mis




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
