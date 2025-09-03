Dax startet Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Talfahrt des Dax am Vortag folgt zur Wochenmitte ein Stabilisierungsversuch. Unterstützung kommt von der Wall Street. Zwar gaben die US-Börsen nach, hatten ihr Minus aber im Handelsverlauf deutlich verringert und letztlich an ihren Tageshochs geschlossen.

In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent auf 23.590 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 29.757 Zähler. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,6 Prozent auf 5.324 Zähler nach oben.