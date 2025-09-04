    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPTC Therapeutics AktievorwärtsNachrichten zu PTC Therapeutics

    JPMorgan kürt neue Favoriten: Diese Aktien haben im September großes Potenzial

    JPMorgan hat seine Favoritenliste für September neu aufgestellt. Mit dabei sind PTC Therapeutics, Armstrong World Industries und McCormick. Die Hintergründe.

    Foto: Efren Landaos - Sipa USA

    Die Analysten von JPMorgan haben ihre Favoritenliste für den September überarbeitet und dabei einige spannende Neuzugänge präsentiert. Besonders ins Auge fällt PTC Therapeutics: Das Biopharma-Unternehmen hat seinen Anlegern in diesem Jahr bereits mit einem Kursplus von rund 14 Prozent erfreut und verfügt laut der US-Bank noch über deutliches Potenzial. Mit einem Kursziel von 68 US-Dollar traut JPMorgan der Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent zum Mittwochsschlusskurs zu. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie von der Bank of America, die sie im Mai hochgestuft und ein neues Wachstumsprogramm gegen die seltene Stoffwechselkrankheit PKU hervorgehoben hat.

    Neben PTC Therapeutics schafften es vier weitere Aktien neu auf die JPMorgan-Liste: ACV Auctions, Cellebrite, McCormick und Armstrong World Industries. Während McCormick als Traditionsunternehmen aus der Lebensmittelbranche für stabiles Wachstum steht, setzt JPMorgan bei ACV Auctions und Cellebrite auf digitale Geschäftsmodelle im Konsum- und Technologiesektor.

    Ein besonderes Augenmerk gilt außerdem Armstrong World Industries. Der Hersteller von Bodenbelägen und Deckensystemen hat seine Investoren im Jahr 2025 bereits mit einem Kursplus von 37 Prozent belohnt. JPMorgan hält dennoch weitere Gewinne für möglich und taxiert das Kursziel auf 210 US-Dollar. Dies entspräche einem Potenzial von fast 8 Prozent zum Dienstagsschlusskurs.

    Analyst Tomohiko Sano lobt die "seltene Kombination aus Stabilität und Innovationskraft" sowie neue Technologien wie TEMPLOK (Deckenpaneele mit Phasenwechselmaterial (PCM), die die Raumtemperatur regulieren und so Heiz- und Kühlkosten senken) und KI-gestützte Designlösungen. Dadurch hat sich der Konzern vom klassischen Baustoffhersteller zum Anbieter von Komplettlösungen entwickelt.

    Neuaufnahmen in JPMorgans Favoritenliste
    Unternehmen Ticker Kursziel (USD) Sektor Strategie
    ACV Auctions ACVA 18 Konsum Growth
    Cellebrite CLBT 20 Technologie Growth
    McCormick MKC 83 Konsum Growth
    PTC Therapeutics PTCT 68 Gesundheit Growth
    Armstrong World Industries AWI 210 Industrie Value

    Quellen: CNBC Pro; JP Morgan 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
