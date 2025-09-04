JPMorgan kürt neue Favoriten: Diese Aktien haben im September großes Potenzial

Die Analysten von JPMorgan haben ihre Favoritenliste für den September überarbeitet und dabei einige spannende Neuzugänge präsentiert. Besonders ins Auge fällt PTC Therapeutics: Das Biopharma-Unternehmen hat seinen Anlegern in diesem Jahr bereits mit einem Kursplus von rund 14 Prozent erfreut und verfügt laut der US-Bank noch über deutliches Potenzial. Mit einem Kursziel von 68 US-Dollar traut JPMorgan der Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent zum Mittwochsschlusskurs zu. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie von der Bank of America, die sie im Mai hochgestuft und ein neues Wachstumsprogramm gegen die seltene Stoffwechselkrankheit PKU hervorgehoben hat.

Neben PTC Therapeutics schafften es vier weitere Aktien neu auf die JPMorgan-Liste: ACV Auctions, Cellebrite, McCormick und Armstrong World Industries. Während McCormick als Traditionsunternehmen aus der Lebensmittelbranche für stabiles Wachstum steht, setzt JPMorgan bei ACV Auctions und Cellebrite auf digitale Geschäftsmodelle im Konsum- und Technologiesektor.