Goldpreis erreicht weiteres Rekordhoch - Anleger suchen Sicherheit

Es liegt in der Natur des Menschen in "Sachen" zu investieren die selten und nicht zu produzieren sind.





Bitcoin, eine Sache die man nicht mal anfassen kann, aber produziert werden müssen, in einer Art die die meisten Menschen nicht mal verstehen.





Kein Safe der Welt ist sicher, wieso sollte es also der Bitcoin sein ?





Gold wurde von den "Göttern" erschaffen oder durch die Entstehung des Universums, tatsächlich beschränkt, in physischer Form von keiner Regierung der Welt in physischer Form zu steuern.





Als Währung seit tausenden von Jahren unabhängig und mehr als wertbeständig.





Wieso hat Gold keinen Wert von 110k je Unze, der Bitcoin derzeit aber schon ?





Einfach zu beantworten, der Bitcoin kann "zerstört" werden, Gold in physischer Form nie.





Der Bitcoin ist ein Mainstream Produkt welches in einigen Jahren oder Jahrzehnten so untergehen wird wie die Die Tulpen-Hausse (1630-37).





Gold ein Wert der seit anbeginn der Zeit vorhanden gewesen ist, und nie als Währung zersört werden konnte.





Jeder "Börsencrash" hat Unternehmen, Länder oder angebliches "Geld" zerstört, Gold hat jeden Crash überlebt.





Somit kann es nur eine tatsächliche. unabhängige Währung geben, Gold.















