    AKTIE IM FOKUS

    Lufthansa unter Druck - Streikgefahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Pilotenstreik droht, Aktienkurs der Lufthansa fällt.
    • Kurs sinkt um 3,1 % und erreicht Tief seit vier Wochen.
    • Wandelanleihen-Emission hat keinen Einfluss auf Kurs.
    AKTIE IM FOKUS - Lufthansa unter Druck - Streikgefahr
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein zeitnah drohender Pilotenstreik hat am Mittwoch die Aktien der Lufthansa belastet. Im frühen Xetra-Handel sackte der Kurs um 3,1 Prozent ab. Die jüngste Abwärtstendenz setzte sich mit einem Tief seit vier Wochen fort. Erstmals seit Mai rutschte der Kurs wieder unter die 50-Tage-Linie. Diese stellt einen beliebten, mittelfristigen Trendindikator dar.

    Am Vortag kurz vor Börsenschluss war bekannt geworden, dass sich die Piloten für einen Streik vorbereiten. Aus einem Schreiben an die Mitglieder geht hervor, dass Verhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für gescheitert erklärt wurden. Demnach wurde beim Gewerkschaftsvorstand bereits die Urabstimmung beantragt.

    Dass die Lufthansa laut Mitteilung vom Mittwoch mit der Ausgabe von 600 Millionen Euro schweren Wandelanleihen die Rückzahlung älterer Schuldverschreibungen finanzieren will, hinterließ indes keine Spuren. Solche Transaktionen sind normal./tih/mis

    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 7,486 auf Tradegate (03. September 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,00 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,49 %/+19,71 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
