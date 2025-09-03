AKTIE IM FOKUS
Lufthansa unter Druck - Streikgefahr
- Pilotenstreik droht, Aktienkurs der Lufthansa fällt.
- Kurs sinkt um 3,1 % und erreicht Tief seit vier Wochen.
- Wandelanleihen-Emission hat keinen Einfluss auf Kurs.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein zeitnah drohender Pilotenstreik hat am Mittwoch die Aktien der Lufthansa belastet. Im frühen Xetra-Handel sackte der Kurs um 3,1 Prozent ab. Die jüngste Abwärtstendenz setzte sich mit einem Tief seit vier Wochen fort. Erstmals seit Mai rutschte der Kurs wieder unter die 50-Tage-Linie. Diese stellt einen beliebten, mittelfristigen Trendindikator dar.
Am Vortag kurz vor Börsenschluss war bekannt geworden, dass sich die Piloten für einen Streik vorbereiten. Aus einem Schreiben an die Mitglieder geht hervor, dass Verhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für gescheitert erklärt wurden. Demnach wurde beim Gewerkschaftsvorstand bereits die Urabstimmung beantragt.
Dass die Lufthansa laut Mitteilung vom Mittwoch mit der Ausgabe von 600 Millionen Euro schweren Wandelanleihen die Rückzahlung älterer Schuldverschreibungen finanzieren will, hinterließ indes keine Spuren. Solche Transaktionen sind normal./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 7,486 auf Tradegate (03. September 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,00 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,49 %/+19,71 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Liegt wohl an der möglichen Daxaufnahme.
Die US-Bank JPMorgan erwartet bei der Dax-Überprüfung im September mögliche Aufnahmen von Scout24, Gea und Lufthansa, während Porsche AG, Porsche SE und Sartorius voraussichtlich in den MDax wechseln. Änderungen werden am 3. September bekanntgegeben und treten am 22. September in Kraft.
https://www.aero.de/news-50455/Lufthansa-wirft-bei-Air-Europa-das-Handtuch.html