Adidas-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 180 Euro

Wegen des auf dem aktuell ermäßigten Kursniveaus attraktiven Verhältnis zwischen Risiken und Chancen stuften die Experten von JP Morgan mit einem von 250 auf 236 Euro gesenkten Kursziel die Aktie mit „Overweight“ ein. Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 180 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) geriet seit Ende Juli wegen der US-Zölle und der nicht angehobenen Jahresprognosen massiv unter Druck. Nach ihrem Jahrestief vom 7.8.25 bei 160,75 Euro wurde die Aktie zumeist innerhalb einer Bandbreite von 163 bis 172 Euro gehandelt. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Adidas-Aktie bei 168,50 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 170 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 170 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000SV9XE35, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 168,50 Euro mit 1,09 – 1,10 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 180 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,59 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 157,426 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 157,426 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL0DYA4, wurde beim Adidas-Kurs von 168,50 Euro mit 1,22 – 1,23 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 180 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,25 Euro (+83 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 153,505 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 153,505 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK118G0, wurde beim Adidas-Kurs von 168,50 Euro mit 1,61 – 1,62 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 180 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,64 Euro (+63 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.