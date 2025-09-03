    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutsche-Bank-Chef warnt

    Mutlosigkeit gefährdet deutsche Wirtschaft

    • Deutschland behindert sich selbst bei Reformen.
    • Mut und Bekenntnis zur Veränderung fehlen.
    • Dringende Reformen für Bürokratie und Energie nötig.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland steht sich bei drängenden Reformen nach Überzeugung von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing vor allem selbst im Weg. "Das größte wirtschaftliche Risiko für Deutschland sind nicht Zölle und andere Handelshürden, sondern unsere Mutlosigkeit, unsere Vorsicht, unsere Umständlichkeit", sagte Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist, zum Auftakt des "Handelsblatt-Banken-Gipfels" in Frankfurt.

    "Was uns fehlt, ist nicht das Können - sondern Mut und das klare Bekenntnis zur Veränderung", betonte Sewing. Die Bundesregierung müsse schnell weitere strukturelle Reformen auf den Weg bringen: Bürokratieabbau, schnellere Genehmigungen, niedrigere Energiepreise, eine Reform der Sozialsysteme und mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. "Deshalb brauchen wir dringend den angekündigten Herbst der Reformen - und zwar so, dass er diesen Namen auch wirklich verdient", sagte Sewing.

    Deutschland müsse in Europa "auch in der Wirtschaftspolitik eine Führungsrolle übernehmen", forderte Sewing. Im Juli hatten mehr als 60 Unternehmen die Initiative "Made for Germany" vorgestellt und bei einem Gipfel im Kanzleramt Milliarden-Investitionen in Aussicht gestellt, um den Standort Deutschland voranzubringen./ben/stw/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
