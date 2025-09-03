Raketenalarm in Tel Aviv - Huthi-Geschoss von Abwehr abgefangen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete hat in weiten Teilen Israels Alarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv, in Jerusalem und weiteren Orten eilten Hunderttausende von Menschen in Schutzräume. Die Armee teilte anschließend mit, ein Geschoss aus dem Jemen sei von der Raketenabwehr abgefangen worden.

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, während des Raketenalarms sei der Flugverkehr am internationalen Flughafen Tel Aviv in der Nähe von Tel Aviv gestoppt worden.