Scherzer & Co. AG: Halbjahresfinanzbericht 2025 enthüllt!
Die Scherzer & Co. AG, eine Kölner Beteiligungsgesellschaft, hat ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht und zeigt erneut ihr Engagement für sichere und chancenreiche Investments.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- Die Scherzer & Co. AG hat am 03. September 2025 ihren Halbjahresfinanzbericht 2025 veröffentlicht.
- Der Bericht ist auf der Unternehmenswebsite www.scherzer-ag.de/unternehmensberichte verfügbar.
- Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Köln, die auf sicherheits- und chancenorientierte Investments fokussiert ist.
- Scherzer & Co. AG investiert in Abfindungswerte, Value-Aktien und wachstumsstarke Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen.
- Die Aktien der Scherzer & Co. AG sind im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Freiverkehr an mehreren deutschen Börsen notiert.
- Ansprechpartner für Rückfragen ist Dr. Georg Issels, Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,3300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,43 % im
Plus.
