Gastronomie der Zukunft: Servieren KI-Roboter bald Mahlzeiten in Unternehmen?

Circus SE, ein führender Anbieter von KI-Software und Robotik für autonome Ernährungssysteme, geht eine strategische Partnerschaft mit Secura ein, einem etablierten Facility-Services-Anbieter. Secura betreut nach eigenen Angaben mehr als 200 Kunden, darunter Shell, General Electric, BMW, Porsche, Thyssenkrupp und Audi. Ziel der Kooperation ist die schnelle Skalierung der autonomen Ernährungslösungen, die Secura auf Basis der KI-Robotik-Technologie von Circus in sein Leistungsportfolio aufnehmen wird.

Die erste Inbetriebnahme des CA-1 Roboters ist noch für Ende dieses Jahres geplant. Standort ist das Quartier G in Ingolstadt, ein Zentrum für KI, Forschung und Innovation. Dort wird der Roboter Gästen sowie Stadtvertretern autonome Mahlzeiten servieren. Gesteuert wird der CA-1 von der CircusOS-KI-Software. Secura und die Stadt Ingolstadt haben gemeinsam ein maßgeschneidertes kulinarisches Konzept entwickelt.

"Dieses Projekt verbindet Spitzentechnologie, regionale Wertschöpfung und ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis. Es passt perfekt zu unserer Strategie, Ingolstadt als führenden Standort für Hightech und Innovation zu positionieren", sagte Prof. Dr. Georg Rosenfeld, Stadtrat und Wirtschaftsreferent der Stadt Ingolstadt.

Ambitionierte Expansionspläne

Die Partnerschaft soll schnell ausgeweitet werden: Secura plant, autonome Ernährungslösungen an weiteren Standorten einzuführen und damit immer mehr Kunden aus dem eigenen Netzwerk zu bedienen. "Weitere Standorte sind bereits in Planung. Ich sehe im CA-1 die Zukunft der Gastronomie – effizient, zuverlässig und qualitativ auf höchstem Niveau. Ingolstadt ist für uns der perfekte Ort, um mit dieser Technologie zu starten“, erklärt Tan Alcay, Gründer und Geschäftsführer von Secura.

Auch Dr. Maximilian Schwaller, Vice President Commercial der Circus Group, betont den strategischen Wert der Kooperation: "Mit dem CA-1 liefern wir mehr als nur hochmoderne Roboter – wir bringen gesamte autonome Ökosysteme zu unseren Geschäftskunden. Die Partnerschaft mit Secura ermöglicht es uns, unsere Technologie nahtlos bei führenden Enterprise-Kunden einzusetzen und eröffnet den Zugang zu über 200 renommierten Kunden in Deutschland und Europa. Dieser Deal ist ein wichtiger Schritt, um unsere autonome Technologie gemeinsam mit operativen Partnern zu skalieren."

Das ist Circus SE

Circus SE entwickelt weltweit autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs-Anwendungen. Der patentierte CA-1 Roboter ist laut Unternehmen der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer verkörperter KI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit hoher Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in München, von dort aus wird eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung aufgebaut.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

