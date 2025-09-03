    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Börsen Start Update

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.566,82 PKT und verliert bisher -0,21 %.
    Top-Werte: adidas +3,01 %, Bayer +1,53 %, Continental +0,86 %
    Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,81 %, Münchener Rück -1,65 %, Siemens Energy -1,57 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 29.608,39 PKT und fällt um -0,27 %.
    Top-Werte: Delivery Hero +2,39 %, Bilfinger +2,09 %, ThyssenKrupp +1,07 %
    Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,66 %, Deutsche Lufthansa -2,59 %, Talanx -2,15 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.280,00€
    Basispreis
    15,03
    Ask
    × 12,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.889,73€
    Basispreis
    22,82
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 3.651,33 PKT und steigt um +0,01 %.
    Top-Werte: SAP +0,83 %, IONOS Group +0,48 %, HENSOLDT +0,33 %
    Flop-Werte: Evotec -2,13 %, ATOSS Software -1,89 %, Jenoptik -1,56 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.316,04 PKT und verliert bisher -0,11 %.
    Top-Werte: adidas +3,01 %, Bayer +1,53 %, Nokia +1,20 %
    Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -1,80 %, Münchener Rück -1,65 %, AXA -1,32 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.607,85 PKT und fällt um -0,06 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,05 %, OMV +0,43 %, Verbund Akt.(A) +0,29 %
    Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,54 %, Lenzing -0,95 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,93 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 12.133,62 PKT und fällt um -0,12 %.
    Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,92 %, Sonova Holding +0,81 %, Amrize +0,79 %
    Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,12 %, Zurich Insurance Group -1,85 %, Swiss Re -1,19 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.691,65 PKT und fällt um -0,07 %.
    Top-Werte: Schneider Electric +1,06 %, Capgemini +0,99 %, Airbus +0,83 %
    Flop-Werte: Teleperformance -2,05 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,77 %, Carrefour -1,56 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:30) bei 2.580,65 PKT und fällt um -0,37 %.
    Top-Werte: AstraZeneca +0,65 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,64 %, SSAB Registered (A) +0,46 %
    Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,29 %, Volvo Registered (B) -1,26 %, Alfa Laval -0,95 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.940,00 PKT und steigt um +2,07 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,95 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,47 %, HELLENiQ ENERGY Holdings 0,00 %
    Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,50 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,33 %, Viohalco -1,41 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +2,07 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.