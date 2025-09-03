Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.566,82 PKT und verliert bisher -0,21 %.
Top-Werte: adidas +3,01 %, Bayer +1,53 %, Continental +0,86 %
Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,81 %, Münchener Rück -1,65 %, Siemens Energy -1,57 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 29.608,39 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Delivery Hero +2,39 %, Bilfinger +2,09 %, ThyssenKrupp +1,07 %
Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,66 %, Deutsche Lufthansa -2,59 %, Talanx -2,15 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 3.651,33 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: SAP +0,83 %, IONOS Group +0,48 %, HENSOLDT +0,33 %
Flop-Werte: Evotec -2,13 %, ATOSS Software -1,89 %, Jenoptik -1,56 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.316,04 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: adidas +3,01 %, Bayer +1,53 %, Nokia +1,20 %
Flop-Werte: Anheuser-Busch InBev -1,80 %, Münchener Rück -1,65 %, AXA -1,32 %
Der ATX bewegt sich bei 4.607,85 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,05 %, OMV +0,43 %, Verbund Akt.(A) +0,29 %
Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,54 %, Lenzing -0,95 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,93 %
Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 12.133,62 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +0,92 %, Sonova Holding +0,81 %, Amrize +0,79 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,12 %, Zurich Insurance Group -1,85 %, Swiss Re -1,19 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.691,65 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Schneider Electric +1,06 %, Capgemini +0,99 %, Airbus +0,83 %
Flop-Werte: Teleperformance -2,05 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -1,77 %, Carrefour -1,56 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:30) bei 2.580,65 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,65 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,64 %, SSAB Registered (A) +0,46 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,29 %, Volvo Registered (B) -1,26 %, Alfa Laval -0,95 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.940,00 PKT und steigt um +2,07 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,95 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,47 %, HELLENiQ ENERGY Holdings 0,00 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,50 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,33 %, Viohalco -1,41 %
