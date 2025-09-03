Neotech Metals startet mit Bohrungen bei Hecla-Kilmer und ernennt Jared Galenzoski zum Direktor

Vancouver, British Columbia – 2. September 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass die Mannschaften zum unternehmenseigenen Seltenerdprojekt Hecla-Kilmer in der kanadischen Provinz Ontario mobilisiert wurden, um mit den Bohrungen und Umweltstudien zu beginnen.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Jared Galenzoski, P.Geo., der derzeit bei Neotech den Posten des VP Exploration innehat, in das Board of Directors berufen wurde und dort die Stelle von Herrn Brian Thurston einnimmt. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Thurston für seine Verdienste um das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren und wünscht ihm für seine zukünftigen Unternehmungen viel Erfolg.

Bohrprogramm bei Hecla-Kilmer

Das Bohrprogramm bei Hecla-Kilmer ist auf bis zu 10.000 Bohrmeter ausgelegt und legt den Fokus auf Definitionsbohrungen (Infill-Bohrungen) sowie proximale Erweiterungsziele innerhalb der Pike Zone. Das Programm dient dem Zweck, bis 2026 eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen. Parallel dazu wird das Unternehmen das historische Bohrkernmaterial, das vom früheren Betreiber VR Resources entnommen wurde, neu protokollieren und selektive Analysen in bisher nicht beprobten Abschnitten durchführen.

Umweltstudien & kommunale Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen der laufenden Bemühungen des Unternehmens, das Projekt in verantwortungsbewusster Weise zu erschließen und sämtliche Risiken zu minimieren, werden Umweltbasisstudien einschließlich Wasserprobenahmen durchgeführt. Neotech wird sich auch weiterhin proaktiv für die kommunalen und indigenen Interessen einsetzen, um die Beziehungen zu allen Stakeholdern in der Region weiter zu stärken.

Update zum TREO-Projekt

Proben aus dem vor kurzem abgeschlossenen Bohrprogramm im TREO-Projekt in British Columbia wurden bereits an das Labor übermittelt; die Analyseergebnisse stehen noch aus. Das Unternehmen wird voraussichtlich ein Update veröffentlichen, sobald die Ergebnisse vorliegen und entsprechend ausgewertet wurden.

Im Namen des Boards,

Reagan Glazier, CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer