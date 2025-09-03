THE GLEN GRANT SINGLE MALT SCOTCH WHISKY STELLT DIE EXPLORATION SERIES VOR, EINE HALBJÄHRLICH ERSCHEINENDE, LIMITIERTE REIHE MIT EINZIGARTIGEN FASSABFÜLLUNGEN AUS ALLER WELT
Die erste Version der Serie, Exploration No.1, wird in handverlesenen Rumfässern zu einem eindrucksvollen Whisky verarbeitet, der den Geschmack von Abenteuer in sich trägt.
ROTHES, Schottland, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- The Glen Grant stellt Exploration No. 1 vor, die erste Veröffentlichung in einer Serie von Single Malt Scotch Whiskys in limitierter Auflage, die alle zwei Jahre auf den Markt kommen und das forschende Erbe der Destillerie feiern sollen. Der in Rumfässern gereifte Exploration No.1 ist ein üppiger Whisky mit einer tiefen Süße und der Lebendigkeit von tropischen Früchten aus dem ausgewählten Fass-Finish. Dieser sorgfältig hergestellte Speyside Single Malt Scotch Whisky ebnet den Weg für die nächsten Abfüllungen der Exploration Series. Jede neue Version wird die einzigartigen Aromen erforschen, die von verschiedenen Fässern aus der ganzen Welt stammen und eine neue Perspektive auf den einzigartigen Charakter von The Glen Grant bieten.
Die Exploration Series ist inspiriert vom visionären Geist von James 'The Major' Grant, dem exzentrischen und abenteuerlustigen Urvater der Brennerei. Der für seine Entdeckerfreude bekannte „The Major" reiste auf seiner weltweiten Suche nach Aromen, die den einzigartigen Charakter von The Glen Grant inspirieren sollten, weit umher. Die Abgänge dieser limitierten Whiskys erzählen eine Geschichte von reichhaltigen Geschmacksschichten, die von der spezifischen Fassauswahl beeinflusst werden und die Lebendigkeit des zart-aromatischen, fruchtigen Charakters des Glen Grant hervorheben.
Exploration No. 1
Der Prozess zur Herstellung von Exploration No. 1, der in The Glen Grant in Rothes, Schottland, hergestellt und abgefüllt wird, beginnt mit der Destillation in den eigens entwickelten Destillier- und Reinigungsanlagen von The Glen Grant, was zu einem einzigartigen Geschmacksprofil führt. Anschließend wird er in traditionellen Steinlagern in ehemaligen Bourbonfässern gelagert und anschließend in erlesenen Rumfässern veredelt, um ihm zusätzliche Tiefe und Komplexität zu verleihen, bevor er vor Ort mit 48% ABV abgefüllt wird. Leuchtend bernsteinfarben wie die Sonne der Karibik, bietet der Whisky Aromen, die von der reichen fruchtigen Süße von Beeren, Orangen und reifen Bananen geprägt sind. Am Gaumen wärmende Gewürze, Vanille und tropische Noten. Der Abgang ist lang und cremig mit einem Hauch frischer Ananas.