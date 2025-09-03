THE GLEN GRANT SINGLE MALT SCOTCH WHISKY STELLT DIE EXPLORATION SERIES VOR, EINE HALBJÄHRLICH ERSCHEINENDE, LIMITIERTE REIHE MIT EINZIGARTIGEN FASSABFÜLLUNGEN AUS ALLER WELT

Die erste Version der Serie, Exploration No.1, wird in handverlesenen Rumfässern zu einem eindrucksvollen Whisky verarbeitet, der den Geschmack von Abenteuer in sich trägt.

ROTHES, Schottland, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- The Glen Grant stellt Exploration No. 1 vor, die erste Veröffentlichung in einer Serie von Single Malt Scotch Whiskys in limitierter Auflage, die alle zwei Jahre auf den Markt kommen und das forschende Erbe der Destillerie feiern sollen. Der in Rumfässern gereifte Exploration No.1 ist ein üppiger Whisky mit einer tiefen Süße und der Lebendigkeit von tropischen Früchten aus dem ausgewählten Fass-Finish. Dieser sorgfältig hergestellte Speyside Single Malt Scotch Whisky ebnet den Weg für die nächsten Abfüllungen der Exploration Series. Jede neue Version wird die einzigartigen Aromen erforschen, die von verschiedenen Fässern aus der ganzen Welt stammen und eine neue Perspektive auf den einzigartigen Charakter von The Glen Grant bieten.