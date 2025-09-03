Gold schießt erneut auf Rekordhoch

An den Märkten wird spekuliert, dass die US-Notenbank Federal Reserve schon im September die Zinsen senken könnte. Doch der klassische Mechanismus, wonach fallende Zinsen den Goldpreis stärken, greift nicht mehr vollständig. Denn Gold erreichte bereits mehrfach neue Höchststände, obwohl die Renditen zehnjähriger US-Anleihen über vier Prozent lagen. Hintergrund ist das schwindende Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit der USA. Die Staatsverschuldung liegt inzwischen bei über 37 Billionen US-Dollar, während die Zinskosten die Militärausgaben übersteigen.

Der Goldpreis hat am Mittwochmorgen ein neues Rekordhoch erreicht. Mit 3.547 US-Dollar je Unze (31,1 Gramm) wurde der bisherige Bestwert vom Dienstag, als erstmals die Marke von 3.500 US-Dollar durchbrochen wurde, übertroffen. Auch Silber legte deutlich zu und erreichte mit über 40 US-Dollar je Unze den höchsten Stand seit 2011.

Für Washington kämen Zinssenkungen daher gerade recht. Präsident Donald Trump versucht offenbar, Einfluss auf die eigentlich unabhängige Fed zu nehmen. Aktuell sorgt der Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs zu entlassen, für Schlagzeilen. Beobachter werten dies als politisches Manöver, da Cook Zinssenkungen kritisch gegenübersteht. Der Fall könnte sich zu einem langwierigen Rechtsstreit entwickeln. Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch warnt, dass die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der Fed auf dem Spiel stünden.

Das schwindende Vertrauen in den Dollar lenkt Kapitalströme verstärkt in Gold. "In diesem instabilen Umfeld steigt die strukturelle Nachfrage nach Gold als knappem, nicht staatlichem Geld", analysiert Markus Blaschzok von der Solit-Gruppe.

Silber zeigt sich dabei noch dynamischer: Seit Jahresbeginn ist der Preis um 40 Prozent gestiegen, während Gold im selben Zeitraum um 32 Prozent zulegte. Zugleich ist das Metall so gefragt wie selten zuvor: 58 Prozent der Nachfrage stammen aus der Industrie, vor allem aus der Photovoltaik. Da die Produktion bereits das fünfte Jahr in Folge unter dem Verbrauch liegt, erwägt das US-Innenministerium, Silber auf die Liste der kritischen Rohstoffe zu setzen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



