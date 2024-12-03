Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2024 um 12,3 % auf 13,3 Milliarden Euro gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer erreicht neuen Höchstwert

- 27,9 % weniger Betriebsvermögen übertragen

- Vermögensübertragungen durch Erbschaften um 4,8 % gestiegen, durch Schenkungen

um 18,6 % gesunken



Im Jahr 2024 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Erbschaft- und

Schenkungsteuer in Höhe von 13,3 Milliarden Euro festgesetzt. Die festgesetzte

Erbschaft- und Schenkungsteuer stieg damit 2024 gegenüber dem Vorjahr um 12,3 %

auf einen neuen Höchstwert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

entfielen dabei auf die festgesetzte Erbschaftsteuer 8,5 Milliarden Euro und

damit 9,5 % mehr als im Vorjahr. Nachdem die Erbschaftsteuer im Jahr 2021 einen

Spitzenwert von 9,0 Milliarden erreicht hatte, sank sie in den folgenden Jahren

und stieg 2024 erstmals wieder an.







neuen Höchstwert und stieg gegenüber dem Vorjahr um 17,8 % an. Sie steigt somit

seit 2019 kontinuierlich an und hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt.



Übertragenes Betriebsvermögen sinkt im Vorjahresvergleich deutlich



Im Jahr 2024 wurden Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in

Höhe von 113,2 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte

und geschenkte Vermögen sank damit 2024 gegenüber dem Höchstwert im Vorjahr um

6,8 %.



Die im Vorjahresvergleich niedrigeren Veranlagungen der Erbschaften und

Schenkungen beruhen unter anderem auf geringeren Vermögensübertragungen von

Betriebsvermögen mit 21,5 Milliarden (-27,9 %). Darunter halbierte sich das

übertragene Betriebsvermögen im Wert von über 26 Millionen Euro (sogenannte

Großerwerbe) auf 8,6 Milliarden Euro (-49,7 %) im Jahr 2024. Des Weiteren wurden

mit 7,4 Milliarden Euro 28,7 % weniger Anteile an Kapitalgesellschaften

veranlagt als im Vorjahr. Hingegen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr das

übertragene Grundvermögen (unbebaute und bebaute Grundstücke) auf 46,4

Milliarden Euro (+1,7 %), das restliche übrige Vermögen (zum Beispiel

Bankguthaben, Wertpapiere, Anteile und Genussscheine) auf 37,8 Milliarden Euro

(+1,8 %) sowie das land- und forstwirtschaftliche Vermögen auf 1,6 Milliarden

Euro (+6,7 %).



Aus der Gesamtsumme des übertragenen Vermögens von 114,7 Milliarden Euro ergibt

sich nach Berücksichtigung von Nachlassverbindlichkeiten und sonstigem Erwerb

(Erwerb durch Vermächtnisse, Verträge zugunsten Dritter, geltend gemachte

Pflichtteilansprüche etc.) das steuerlich berücksichtigte Vermögen von 113,2 Seite 1 von 2 Seite 2 ►





