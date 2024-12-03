    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2024 um 12,3 % auf 13,3 Milliarden Euro gestiegen

    WIESBADEN (ots) -

    - Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer erreicht neuen Höchstwert
    - 27,9 % weniger Betriebsvermögen übertragen
    - Vermögensübertragungen durch Erbschaften um 4,8 % gestiegen, durch Schenkungen
    um 18,6 % gesunken

    Im Jahr 2024 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Erbschaft- und
    Schenkungsteuer in Höhe von 13,3 Milliarden Euro festgesetzt. Die festgesetzte
    Erbschaft- und Schenkungsteuer stieg damit 2024 gegenüber dem Vorjahr um 12,3 %
    auf einen neuen Höchstwert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
    entfielen dabei auf die festgesetzte Erbschaftsteuer 8,5 Milliarden Euro und
    damit 9,5 % mehr als im Vorjahr. Nachdem die Erbschaftsteuer im Jahr 2021 einen
    Spitzenwert von 9,0 Milliarden erreicht hatte, sank sie in den folgenden Jahren
    und stieg 2024 erstmals wieder an.

    Die festgesetzte Schenkungsteuer erreichte 2024 mit 4,8 Milliarden Euro einen
    neuen Höchstwert und stieg gegenüber dem Vorjahr um 17,8 % an. Sie steigt somit
    seit 2019 kontinuierlich an und hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt.

    Übertragenes Betriebsvermögen sinkt im Vorjahresvergleich deutlich

    Im Jahr 2024 wurden Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in
    Höhe von 113,2 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte
    und geschenkte Vermögen sank damit 2024 gegenüber dem Höchstwert im Vorjahr um
    6,8 %.

    Die im Vorjahresvergleich niedrigeren Veranlagungen der Erbschaften und
    Schenkungen beruhen unter anderem auf geringeren Vermögensübertragungen von
    Betriebsvermögen mit 21,5 Milliarden (-27,9 %). Darunter halbierte sich das
    übertragene Betriebsvermögen im Wert von über 26 Millionen Euro (sogenannte
    Großerwerbe) auf 8,6 Milliarden Euro (-49,7 %) im Jahr 2024. Des Weiteren wurden
    mit 7,4 Milliarden Euro 28,7 % weniger Anteile an Kapitalgesellschaften
    veranlagt als im Vorjahr. Hingegen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr das
    übertragene Grundvermögen (unbebaute und bebaute Grundstücke) auf 46,4
    Milliarden Euro (+1,7 %), das restliche übrige Vermögen (zum Beispiel
    Bankguthaben, Wertpapiere, Anteile und Genussscheine) auf 37,8 Milliarden Euro
    (+1,8 %) sowie das land- und forstwirtschaftliche Vermögen auf 1,6 Milliarden
    Euro (+6,7 %).

    Aus der Gesamtsumme des übertragenen Vermögens von 114,7 Milliarden Euro ergibt
    sich nach Berücksichtigung von Nachlassverbindlichkeiten und sonstigem Erwerb
    (Erwerb durch Vermächtnisse, Verträge zugunsten Dritter, geltend gemachte
    Pflichtteilansprüche etc.) das steuerlich berücksichtigte Vermögen von 113,2
