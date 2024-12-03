Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer 2024 um 12,3 % auf 13,3 Milliarden Euro gestiegen
WIESBADEN (ots) -
- Festgesetzte Erbschaft- und Schenkungsteuer erreicht neuen Höchstwert
- 27,9 % weniger Betriebsvermögen übertragen
- Vermögensübertragungen durch Erbschaften um 4,8 % gestiegen, durch Schenkungen
um 18,6 % gesunken
Im Jahr 2024 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Erbschaft- und
Schenkungsteuer in Höhe von 13,3 Milliarden Euro festgesetzt. Die festgesetzte
Erbschaft- und Schenkungsteuer stieg damit 2024 gegenüber dem Vorjahr um 12,3 %
auf einen neuen Höchstwert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
entfielen dabei auf die festgesetzte Erbschaftsteuer 8,5 Milliarden Euro und
damit 9,5 % mehr als im Vorjahr. Nachdem die Erbschaftsteuer im Jahr 2021 einen
Spitzenwert von 9,0 Milliarden erreicht hatte, sank sie in den folgenden Jahren
und stieg 2024 erstmals wieder an.
Die festgesetzte Schenkungsteuer erreichte 2024 mit 4,8 Milliarden Euro einen
neuen Höchstwert und stieg gegenüber dem Vorjahr um 17,8 % an. Sie steigt somit
seit 2019 kontinuierlich an und hat sich seit 2021 mehr als verdoppelt.
Übertragenes Betriebsvermögen sinkt im Vorjahresvergleich deutlich
Im Jahr 2024 wurden Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in
Höhe von 113,2 Milliarden Euro veranlagt. Das steuerlich berücksichtigte geerbte
und geschenkte Vermögen sank damit 2024 gegenüber dem Höchstwert im Vorjahr um
6,8 %.
Die im Vorjahresvergleich niedrigeren Veranlagungen der Erbschaften und
Schenkungen beruhen unter anderem auf geringeren Vermögensübertragungen von
Betriebsvermögen mit 21,5 Milliarden (-27,9 %). Darunter halbierte sich das
übertragene Betriebsvermögen im Wert von über 26 Millionen Euro (sogenannte
Großerwerbe) auf 8,6 Milliarden Euro (-49,7 %) im Jahr 2024. Des Weiteren wurden
mit 7,4 Milliarden Euro 28,7 % weniger Anteile an Kapitalgesellschaften
veranlagt als im Vorjahr. Hingegen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr das
übertragene Grundvermögen (unbebaute und bebaute Grundstücke) auf 46,4
Milliarden Euro (+1,7 %), das restliche übrige Vermögen (zum Beispiel
Bankguthaben, Wertpapiere, Anteile und Genussscheine) auf 37,8 Milliarden Euro
(+1,8 %) sowie das land- und forstwirtschaftliche Vermögen auf 1,6 Milliarden
Euro (+6,7 %).
Aus der Gesamtsumme des übertragenen Vermögens von 114,7 Milliarden Euro ergibt
sich nach Berücksichtigung von Nachlassverbindlichkeiten und sonstigem Erwerb
(Erwerb durch Vermächtnisse, Verträge zugunsten Dritter, geltend gemachte
Pflichtteilansprüche etc.) das steuerlich berücksichtigte Vermögen von 113,2
