    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter

    WIESBADEN (ots) -

    - Mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel der
    heutigen Erwerbspersonen verloren
    - Jüngere Altersgruppen werden ältere zahlenmäßig nicht ersetzen
    - Erwerbstätigenquote älterer Menschen steigt stärker als in anderen
    Altersgruppen

    Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des
    Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine wichtige Rolle. Innerhalb von 15
    Jahren werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in den Ruhestand gegangen
    sein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024
    mitteilt, werden bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche
    Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht knapp
    einem Drittel (31 %) aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen
    Jahr zur Verfügung standen.

    Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht ersetzen können.
    Obwohl die 60- bis 64-Jährigen bereits im Übergang zum Ruhestand waren, stellten
    sie im Jahr 2024 noch 4,4 Millionen Erwerbspersonen. Das entsprach einer
    Erwerbsquote von 68 % in dieser Altersgruppe. Von den jüngeren Babyboomern im
    Alter von 55 bis 59 Jahren war ein deutlich höherer Anteil (85 %) noch am
    Arbeitsmarkt aktiv. Mit 5,6 Millionen stellten sie über alle Altersgruppen
    hinweg die meisten Erwerbspersonen. Beide Altersgruppen umfassten zusammen 10,0
    Millionen Erwerbspersonen und damit mehr als die jüngeren Altersgruppen bis 54
    Jahre. Zwar hatten sowohl die 45- bis 54-Jährigen als auch die 35- bis
    44-Jährigen mit 90 % beziehungsweise 89 % die höchsten Erwerbsquoten, allerdings
    reichte die Zahl der Erwerbspersonen mit 9,3 beziehungsweise 9,8 Millionen nicht
    ganz an die der Babyboomer heran. Auch die 25- bis 34-Jährigen lagen mit 9,0
    Millionen Erwerbspersonen deutlich unter der Zahl der Babyboomer. Gleiches galt
    für die beiden jüngsten Altersgruppen unter 25 Jahren, die sich teilweise noch
    in ihrer Ausbildungsphase befanden und erst nach Abschluss ihrer Ausbildung
    vollumfänglich für den Arbeitsmarkt aktiviert werden könnten.

    Erwerbstätigenquote älterer Menschen seit 2014 um 10 Prozentpunkte gestiegen

    Um dem künftigen Arbeitskräftemangel zumindest kurzfristig entgegenzuwirken,
    wird diskutiert, die geburtenstarken Jahrgänge umfassender im Berufsleben zu
    halten oder dafür zu reaktivieren. Die Erwerbstätigenquote von älteren Menschen
    ist in den vergangenen zehn Jahren bereits gestiegen: Während 2014 knapp zwei
    Drittel (65 %) der 55- bis 64-Jährigen einer Erwerbstätigkeit nachging, waren es
    2024 bereits drei Viertel (75 %). Das entspricht einer Steigerung von 10
    Prozentpunkten. Damit ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter - Mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel der heutigen Erwerbspersonen verloren - Jüngere Altersgruppen werden ältere zahlenmäßig nicht ersetzen - Erwerbstätigenquote älterer Menschen steigt stärker als in …