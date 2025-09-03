13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter

WIESBADEN (ots) -



- Mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel der

heutigen Erwerbspersonen verloren

- Jüngere Altersgruppen werden ältere zahlenmäßig nicht ersetzen

- Erwerbstätigenquote älterer Menschen steigt stärker als in anderen

Altersgruppen



Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des

Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine wichtige Rolle. Innerhalb von 15

Jahren werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in den Ruhestand gegangen

sein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024

mitteilt, werden bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche

Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht knapp

einem Drittel (31 %) aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen

Jahr zur Verfügung standen.





Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht ersetzen können.Obwohl die 60- bis 64-Jährigen bereits im Übergang zum Ruhestand waren, stelltensie im Jahr 2024 noch 4,4 Millionen Erwerbspersonen. Das entsprach einerErwerbsquote von 68 % in dieser Altersgruppe. Von den jüngeren Babyboomern imAlter von 55 bis 59 Jahren war ein deutlich höherer Anteil (85 %) noch amArbeitsmarkt aktiv. Mit 5,6 Millionen stellten sie über alle Altersgruppenhinweg die meisten Erwerbspersonen. Beide Altersgruppen umfassten zusammen 10,0Millionen Erwerbspersonen und damit mehr als die jüngeren Altersgruppen bis 54Jahre. Zwar hatten sowohl die 45- bis 54-Jährigen als auch die 35- bis44-Jährigen mit 90 % beziehungsweise 89 % die höchsten Erwerbsquoten, allerdingsreichte die Zahl der Erwerbspersonen mit 9,3 beziehungsweise 9,8 Millionen nichtganz an die der Babyboomer heran. Auch die 25- bis 34-Jährigen lagen mit 9,0Millionen Erwerbspersonen deutlich unter der Zahl der Babyboomer. Gleiches galtfür die beiden jüngsten Altersgruppen unter 25 Jahren, die sich teilweise nochin ihrer Ausbildungsphase befanden und erst nach Abschluss ihrer Ausbildungvollumfänglich für den Arbeitsmarkt aktiviert werden könnten.Erwerbstätigenquote älterer Menschen seit 2014 um 10 Prozentpunkte gestiegenUm dem künftigen Arbeitskräftemangel zumindest kurzfristig entgegenzuwirken,wird diskutiert, die geburtenstarken Jahrgänge umfassender im Berufsleben zuhalten oder dafür zu reaktivieren. Die Erwerbstätigenquote von älteren Menschenist in den vergangenen zehn Jahren bereits gestiegen: Während 2014 knapp zweiDrittel (65 %) der 55- bis 64-Jährigen einer Erwerbstätigkeit nachging, waren es2024 bereits drei Viertel (75 %). Das entspricht einer Steigerung von 10Prozentpunkten. Damit ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen