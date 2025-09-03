13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter
WIESBADEN (ots) -
- Mit dem Ausscheiden der Babyboomer geht dem Arbeitsmarkt knapp ein Drittel der
heutigen Erwerbspersonen verloren
- Jüngere Altersgruppen werden ältere zahlenmäßig nicht ersetzen
- Erwerbstätigenquote älterer Menschen steigt stärker als in anderen
Altersgruppen
Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine wichtige Rolle. Innerhalb von 15
Jahren werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in den Ruhestand gegangen
sein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024
mitteilt, werden bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche
Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht knapp
einem Drittel (31 %) aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen
Jahr zur Verfügung standen.
Die Generation der Babyboomer spielt im Zusammenhang mit der Entwicklung des
Arbeitskräfteangebots in Deutschland eine wichtige Rolle. Innerhalb von 15
Jahren werden die zahlenmäßig stärksten Jahrgänge in den Ruhestand gegangen
sein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024
mitteilt, werden bis 2039 rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche
Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das entspricht knapp
einem Drittel (31 %) aller Erwerbspersonen, die dem Arbeitsmarkt im vergangenen
Jahr zur Verfügung standen.
Jüngere Altersgruppen werden die Babyboomer zahlenmäßig nicht ersetzen können.
Obwohl die 60- bis 64-Jährigen bereits im Übergang zum Ruhestand waren, stellten
sie im Jahr 2024 noch 4,4 Millionen Erwerbspersonen. Das entsprach einer
Erwerbsquote von 68 % in dieser Altersgruppe. Von den jüngeren Babyboomern im
Alter von 55 bis 59 Jahren war ein deutlich höherer Anteil (85 %) noch am
Arbeitsmarkt aktiv. Mit 5,6 Millionen stellten sie über alle Altersgruppen
hinweg die meisten Erwerbspersonen. Beide Altersgruppen umfassten zusammen 10,0
Millionen Erwerbspersonen und damit mehr als die jüngeren Altersgruppen bis 54
Jahre. Zwar hatten sowohl die 45- bis 54-Jährigen als auch die 35- bis
44-Jährigen mit 90 % beziehungsweise 89 % die höchsten Erwerbsquoten, allerdings
reichte die Zahl der Erwerbspersonen mit 9,3 beziehungsweise 9,8 Millionen nicht
ganz an die der Babyboomer heran. Auch die 25- bis 34-Jährigen lagen mit 9,0
Millionen Erwerbspersonen deutlich unter der Zahl der Babyboomer. Gleiches galt
für die beiden jüngsten Altersgruppen unter 25 Jahren, die sich teilweise noch
in ihrer Ausbildungsphase befanden und erst nach Abschluss ihrer Ausbildung
vollumfänglich für den Arbeitsmarkt aktiviert werden könnten.
Erwerbstätigenquote älterer Menschen seit 2014 um 10 Prozentpunkte gestiegen
Um dem künftigen Arbeitskräftemangel zumindest kurzfristig entgegenzuwirken,
wird diskutiert, die geburtenstarken Jahrgänge umfassender im Berufsleben zu
halten oder dafür zu reaktivieren. Die Erwerbstätigenquote von älteren Menschen
ist in den vergangenen zehn Jahren bereits gestiegen: Während 2014 knapp zwei
Drittel (65 %) der 55- bis 64-Jährigen einer Erwerbstätigkeit nachging, waren es
2024 bereits drei Viertel (75 %). Das entspricht einer Steigerung von 10
Prozentpunkten. Damit ist die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen
