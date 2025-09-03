Airline steht Wasser bis zum Hals - jetzt greift sie zu drastischen Maßnahmen

In einer bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Quartalsmitteilung erklärte die Billigairline Rentabilitätsprobleme und eine schwache Nachfrage hätten erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen, innerhalb von zwölf Monaten als fortgeführtes Unternehmen weiterzubestehen. Die Liquidität nimmt schneller als geplant ab und die Mindestauflagen drohen verletzt zu werden.

Spirit Airlines steckt schon wieder tief in der Krise: Die Billigairline meldet nun zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Insolvenz an. Die Airline hat beim New Yorker Konkursgericht ein neues Chapter-11-Verfahren eingeleitet, wie das Luftfahrtportal "aerotelegraph" berichtet.

Trotz der dramatischen Lage teilte Spirit Airlines mit, dass der Betrieb währenddessen weiterlaufe: Tickets, Vielfliegerpunkte und Reisegutscheine behielten ihre Gültigkeit. Auch Löhne und Lieferantenrechnungen sollen laut Airline weiter fließen.

Die Spirit Airlines will die Hoffnung noch nicht aufgeben, plant eine radikale Neuausrichtung und hat vor, den Fokus auf profitable Märkte zu setzen, was bedeutet, unrentable Strecken zu streichen, also weniger Ziele anzubieten, die Flotte an die Nachfrage anzupassen und Schulden abzubauen.

So will der Billigflieger jährlich Hunderte Millionen Dollar einsparen und gleichzeitig neue Premium-Optionen wie 'Spirit First' einführen. Das Niedrigpreismodell ist von einer Streichung nicht betroffen und bleibt bestehen. CEO Dave Davis erklärt, dass der Schritt notwendig sei, um den wachsenden Marktdruck zu bewältigen.

Spirit durchläuft damit die bereits zweite Restrukturierung innerhalb kurzer Zeit. Ob Spirit langfristig überleben kann, ist schwer vorherzusagen. Zu Beginn des Jahres sah dabei alles noch ganz anders aus, stand der abgelaufene März für Spirit Airlines noch im Zeichen des Neuanfangs.

Nach einem abgeschlossenen Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 hatte die Billigfluggesellschaft aus den USA rund 795 Millionen US-Dollar Schulden weniger. Große Gläubiger wie Citadel Advisors, Pimco und Western Asset Management wurden zu Anteilseignern. Die Spirit Airlines erfand sich zudem neu, überarbeitete das Bordprodukt und führte auch eine Business Class ein.

Vor Gericht versprach die US-Billigairline, im laufenden Jahr einen Reingewinn von 252 Millionen US-Dollar einzufliegen. Die Realität war allerdings von Überkapazitäten in den USA und einer schwachen Nachfrage im Inlandstourismus bestimmt. Zudem zwang der knallharte Wettbewerb die Spirit Airlines zu drastischen Preissenkungen. Trotzdem blieben bisher zu viele Sitze leer – zu viele, um die zusätzlichen Schulden aus der Insolvenzfinanzierung stemmen zu können.

Das Szenario ist gefährlich. Sollte Spirit nicht genug Geld aufbringen, könnten Kreditgeber die Airline in Vertragsbruch erklären – eine Kettenreaktion an Zahlungsausfällen, die das Unternehmen nicht überstehen würde. Um das zu verhindern, prüft die Fluggesellschaft den Verkauf von Ersatztriebwerken, Immobilien und Nutzungsrechten an Gates auf wichtigen Flughäfen.

Ziel ist es, noch vor Jahresende genug Barmittel zu sichern, um auch den Forderungen des Kreditkartenabwicklers nachzukommen. Dieser verlangt zusätzliche Sicherheitsleistungen – andernfalls wird er den Vertrag zum Jahresende nicht verlängern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Spirit Airlines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 2,026EUR auf Tradegate (03. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.





