BARCLAYS stuft SAP SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sven Merkt traut den Walldorfern laut seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu, dass sie bis 2030 die "Rule of 40" erfüllen. Dabei müssen Softwareunternehmen bei jährlichem Gewinnwachstum und Ergebnismarge in Summe 40 Prozent erreichen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 230,6EUR auf Tradegate (03. September 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sven Merkt

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 275

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



