adidas Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die adidas Aktie. Sie steigt um +3,70 % auf 170,80€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Adidas ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Nike und Puma. Alleinstellungsmerkmale sind technologische Innovationen und exklusive Kooperationen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die adidas Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,87 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -0,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei adidas auf -28,54 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,19 % geändert.

adidas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,21 % 1 Monat +0,67 % 3 Monate -22,87 % 1 Jahr -26,63 %

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,58 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Auf die Talfahrt des Dax am Vortag folgt zur Wochenmitte ein Stabilisierungsversuch. Unterstützung kommt von der Wall Street. Zwar gaben die US-Börsen nach, hatten ihr Minus aber im Handelsverlauf deutlich verringert und letztlich an ihren …

Der Dax dürfte sich am Mittwoch nach seiner Talfahrt am Vortag stabilisieren. Unterstützung kommt von der Wall Street, denn nach zunächst deutlicheren Kursverlusten schlossen die US-Börsen zwar im Minus, aber an ihren Tageshochs. Rund eine …

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.