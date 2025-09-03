Mehr Aufträge für deutschen Maschinenbau

@fel216





Ich glaube, da haben wir einfach einen Dissens. Nicht zuletzt bei der Beurteilung des Vorstands. Der hat sich mit der strategischen Ausrichtung der IAS auf "E-Mobilität und Batterien" schlicht verkalkuliert und die Märkte vollkommen falsch eingeschätzt.





Ich würde @ zustimmen. Die Zahlen werden schlecht ausfallen. Ich gehe bestenfalls von einer roten Null beim EBIT im laufenden Jahr aus - bedingt durch die notwendigen Abschreibungen auf den Firmenwert wohl vor allem der BBS (der Kauf zu dem Preis war mMn auch keine Glanzleistung des Vorstands, WIE schlecht der IAS Bereich läuft, sieht man ja erst richtig,wenn man berücksichtigt, dass zu den dem Bereich auch noch die Schenck gehört, die eher positive Margen liefert). Dürr selber geht von (-) 1 bis 0 % Marge beim EBIT in der Holding aus.





Das wird nach außen etwas kaschiert durch den Veräußerungserlös von 75% der CTS (übrigens wäre der hohe Preis mMn auch ein Nachweis der Leistungsfähigkeit dieser Sparte). Hätte man CTS nicht veräußert wäre das EBIT tiefrot gewesen - vom eigentlichen Konzernergebnis ganz zu schweigen, denn da wären ja auch noch die Zinsen und Steuern abzuziehen.





Es ist zudem zwar zutreffend, dass der Verkaufserlös der CTS die Schulden reduziert und damit auch Zinsen spart. Aber mal ganz abgesehen davon, dass man ketzerisch (aber trotzdem auch irgendwo ernst gemeint) einen noch positiveren Effekt auf die Schuldenlast gehabt hätte, wenn man BBS nicht übernommen hätte (und es würde auch nicht so viele Segmente geben), die im Gegensatz zur CTS kaum positive Ergebniseffekte hatte: die eingesparten Zinsen decken auch nicht ansatzweise das Minus beim EBIT durch Wegfall des 75% Anteils Umwelttechnik.





Nochmal zusammengefasst: Ich habe Dürraktien jahrelang gehalten und ich war davon überzeugt, dass man die Langfristziele (6 Mrd Euro Umsatz bei einer Marge von mindestens 8% in 2030) würde erreichen können. Genau davon bin ich aber nach dem 75%igen Wegfall der CTS und der "Versteuerung" bei IAS nicht mehr überzeugt - im Gegenteil. Ich wüsste auch nicht, was dafür sprechen könnte, dass E-Mobilität und Batterien bald besser laufen könnten, der aktuelle Auftragsbestand schonmal nicht. Man wird bei Dürr mMn aufpassen müssen, dass man nicht zu viel von dem guten Geld, das man im Automobilbereich verdient bei IAS versenkt.





Sofern der Kurs in Richtung der von @ genannten 18,50 Euro oder wenigstens unter 20 Euro fällt, würde ich nochmal überlegen - aber strategisch steht Dürr mMn so schlecht wie schon lange nicht mehr da.





Wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung!





Einen schönen Abend noch.